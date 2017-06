Vakra: Savisaar tuleks linnapea kohalt tagandada

«Kui nende suutmatus sellist otsust juba aasta alguses vastu võtta pani oponente muigama ja õlgu kehitama, siis nüüd on asi juba naljast kaugel,» kirjutas Vakra sotsiaalmeedias.

Vakra sõnul segab linnavalitsuse töövõimekust see, et kohtu all olev Savisaar on endiselt linnapea. «Nii ei ole nad täna suutelised ametisse nimetama uut abilinnapead Sarapuu asemele. Selle ettepaneku peab volikogule tegema linnapea, ilma temata on linna hetkel juhitamatu. Seega meil on tänaseks seitsme linnavalitsuse liikme asemel alles ainult viis.»

«Kes siis juhib hetkel Tallinna linna?» küsib Vakra. «Pealinna ei juhi Savisaar ega ammugi mitte Kalev Kallo. Tegelikult ongi Tallinn juhitamatu sest Taavi Aas ja kogu linnavalitsus on Keskerakonna venekeelste volinike pantvangid. Keegi ei julge teha ettepanekut Edgar Savisaare tagandamiseks, sest see võib vihastada venekeelseid volinikke ja lõppeda neile endile kohtade kaotusega.»

Kuna Keskerakond on venekeelses meedias Savisaare süüasja Vakra sõnul peaaegu et maha salanud, ei ole neil nüüd võimalik teda ka maha võtta. «Nad on omaenda võttest selili. Nad kardavad vene volinike pahameelt, hukkamõistu ning ülestõusu. See tähendab, hetkel juhivad Tallinna linna inimesed, kes on suure hirmu ja pinge all.»

Harju maakohtu tänase määrusega anti Edgar Savisaar kohtu alla. Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi eksperdid leidsid, et kriminaalasja lõpetamiseks Savisaare suhtes tervislikel põhjustel puudub alus. Kohtuistung algab Harju maakohtus 12. juunil.