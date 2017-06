Tallinna Sadama kriminaalasja kahtlusaluste ring kasvas 15 isikuni

«Kinnitame, et prokuratuur on kõnealuses kriminaalasjas kohtueelse menetluse lõpuleviiduks tunnistanud,» ütles riigiprokuratuuri pressiesindaja Kristina Kostina.

Kriminaaltoimiku materjalid tehti Ain Kaljuranna kaitsjale vandeadvokaadile Paul Keresele ja Allan Kiili esindavale vandeadvokaadile Aivar Pilvele alates möödunud nädala lõpust kättesaadavaks ning kaitsjad võivad taotlusi esitada kuni juuli lõpuni. Pärast taotluste läbivaatamist otsustab prokuratuur süüdistusakti koostamise.

Kokku on selles kriminaalasjas 15 kahtlustatavat, nende seas on nii füüsilisi kui ka juriidilisi isikuid.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi kaitsepolitseiamet.

Kahtlustused ulatuvad miljonitesse

Kahtlustuse järgi on Tallinna Sadama juhatuse eksliige Allan Kiil võtnud altkäemaksu miljonite eurode ulatuses ning Tallinna Sadama juhatuse endine esimees Ain Kaljurand sadade tuhandete eurode ulatuses.

Postimees on varem kirjutanud, et Tallinna Sadama kriminaalasjas on kahtlustatavaks tunnustatud kaheksa inimest: Ain Kaljurand, Allan Kiil, Tõnis Pohla, Toivo Promm, Kaido Tamberg, Anna Annikova, Üllar Raad ja Eno Saar.

Kaitsepolitsei pidas Tallinna Sadama juhatuse endised liikmed Allan Kiili ja Ain Kaljuranna kinni 2015. aasta 26. augustil. Samal päeval peeti kinni ka kolm altkäemaksu andmises ja kolm selle vahendamises kahtlustatavat. Nemad pääsesid kaks päeva hiljem vabadusse, Kaljurand ja Kiil vabastati arestimajast järgmise aasta alguses. Hiljem on kahtlustuse saanud veel kaks Poola laevatehasega seotud isikut.

Riigiprokuratuuri kinnitusel käivitus kriminaalmenetlus Kiili ja Kaljuranna tegevuse uurimiseks küll 2015. aastal, kuid kogutud tõendid annavad alust arvata, et võimalikud korruptiivsed tehingud ulatuvad juba aastasse 2009.