Ratas soovis Savisaare kohtuprotsessil osalejatele jõudu ja vastupidamist

Ratas ütles pärast erakonna juhatuse koosolekut ajakirjanike küsimustele vastates, et Savisaar ei tööta juba ammu Tallinna linnapeana. «Soovime kõigile, kes kohtuvaidlustes on, jõudu ja vastupidamist,» ütles Ratas.

Küsimusele Savisaare võimalikust kandideerimisest kohalikel valimistel vastas ta, et ei ole Savisaarega seda viimasel ajal enam arutanud. «Need jutud olid eelmise aasta lõpus, selle aasta alguses ja ta ütles, et see on seotud tema väga isikliku küsimuse, tema tervisega,» lausus Ratas.

Harju maakohus andis Savisaare oma eilse määrusega kohtu alla, tuginedes kohtuekspertiisi instituudi ekspertiisiaktile, mille kohaselt lubab Savisaare terviseseisund tal kohtuistungitel osaleda ja süüdimõistmise korral ka karistust kanda.