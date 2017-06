«Radari» video: Kolm korda vanglast põgenenud eksvang Imro: kõik seal on vastik!

«Mul ei olnud mõtet, et hakkan kriminaali tegema. Käisin tuttavad läbi, sain süüa ja raha. Ega nad mind enda juurde lasta ei tahtnud, olin katustel, käisin niisama väljas ringi.v

Armastus päästis vabadusse

Kümme aastat tagasi ehk kolm aastat enne vabadusse pääsemist asus Imro interneti vahendusel suhtlema oma praeguse abikaasaga.

«Esialgu ma ei öelnud talle, et ma olen kinnipidamisasutuses. Kahe-kolme nädala pärast siiski tegin seda. See oli tema jaoks muidugi suur šokk,» tõdeb Imro.

Pärast mõningast suhtluse lõppemist suutis Imro aga naise tagasi võita: «Rääkisin talle ausalt kõik ära ja ta leppis sellega.»

Seejärel toimus suhtlus läbi telefoni ning üksikute lühiajaliste kokkusaamistega, kus sai vaid üksteisele silma vaadata, ei enamat.

«Suhtlus oli selline, et tema rääkis, mina olin suur kõrv. Mul ei olnud talle võrdväärselt pakkuda. Need vangla mölajutud, neid naisterahvale rääkima ei hakka,» meenutab Imro.

Ja aasta pärast tutvust otsustas Imro abieluettepaneku teha.

«Tulin lühiajalisele kohtumisele ja ta palus järsku kätt. Ega ma ei soovinud abielu, aga natuke aega mõtlesin ja nõustusin, sest muud varianti üksteisega olemiseks polnud,» räägib Imro elu armastus, kes on üks Eesti naistest, kelle unelmate päev leidis aset Tartu vangla kabelis.

Naine meenutab, et teatamine lähedastele soovist abielluda vangiga, polnud kaugeltki lihtne: «Minu isa on endine koolidirektor, tal on mitu kõrgharidust. Ta oli väga vastu, nuttis, karjus, loopis asju ja ütles, et tal ei ole enam tütart.»

Imroga kohtudes muutis isa aga meelt. «Nad võtsid mu omaks. Sellist krantsi nagu mina omaks võtta, see on suur õnn,» tänab Imro.

Töö otsimine on «katastroof»

Imro tõdeb, et vanglas sisuliselt poisist meheks sirgumine jättis talle tugeva jälje: «Väga raske oli. Ma olin möku, oskasin öelda A ja O, midagi tarka suust ei tulnud. Kuid praegu ma suhtlen, kuulen, jätan meelde, harin, arenen.»

Kuigi Imro on saanud vabaduses tööd telefonimüüjana, siis hetkel tal töökohta pole. «See on katastroof. Olen käinud paarisajal töövestlusel. Paljud küsivadki, millega ma olen tegelenud, et mul esimene töökoht CVs alles 31. aastaselt tekkis. Kuid ma ei anna alla, ma ei ole halvem kui teised. Mul läheb võibolla aega kauem, et asjad selgeks saada, kuid ambitsioonid on kindlasti suuremad.»

Nüüd, mil üheskoos naisega elatud juba seitse aastat, mille jooksul on neid õnnistatud kahe ja poole aastase tütrega, mõtleb Imro esmakordselt tagasi ajale vanglamüüride vahel: «See on ju kaotatud aeg. Ma olen ühiskonnas lammas, kaotasin kõik. Aga tagantjärgi võtan tuure üles ja arenen. Mida rohkem ma suhtlen inimestega, kes minust kõrgemal, seda rohkem ma teadmisi saan. Aga vanglatest tuleb hoiduda, valida sõpru, olla eemal narkost. See kõik seal on vastik!»