Milliste autode juhid põhjustavad Eesti teedel kõige sagedamini õnnetusi?

Iga kahekümnenda Eesti teedel liikleva liikluskindlustatud sõiduautoga põhjustatakse aasta jooksul õnnetus ning kõrgeima kahjutihedusega auto oli möödunud aastal BMW, selgub LKF-i liikluskindlustuse statistikast. Nimelt põhjustati mullu avarii iga neljateistkümnenda liikluses osalenud BMW-ga.

Sõiduauto markide kahjutiheduse esikümnest leiab veel Lexuse, Land Roveri, Mercedese, Mazda, Subaru, Jeebi, Porsche, Honda ja Chrysleri.

«Uuematest vähemlevinud markidest tõusis möödunud aastal esile Tesla,» märkis LKF-i geoinfosüsteemide valdkonnajuht Ülli Reimets, täpsustades, et 49 Tesla kohta põhjustati liiklusõnnetus seitsmega.

Reimetsa sõnul võimaldavad kõik statistikas kajastatud automargid teedel turvaliselt liigelda. Ta tõi ka välja, et edetabelisse kuuluvate sõidukimarkide võimsus on enamasti keskmisest kõrgem, mis kinnitab, et kõrgema riskikäitumisega sõidukijuhid eelistavad reeglina võimsamaid autosid.

Statistikast selgub veel seegi, et populaarseim sõiduauto mark Eestis on viimase kümne aasta jooksul olnud Volkswagen. Tipphetk oli aastal 2014, kui neid vuras Eesti teedel pea 110 000. Viimasel paaril aastal on liikluses osalevate Volkswagenite arv olnud 80 000 ringis.

Aastatel 2009–2015 oli populaarsuselt teine sõiduauto Audi, kuid mullu kindlustati Toyotasid Audidest napilt rohkem. Kümne aasta jooksul on kõige kiiremini kasvanud Toyotade, Škodade ja Volvode arvukus liikluses.

Opel, VAZ ja Ford on liikluskindlustatud sõidukimarkide edetabelis läbi teinud suurima languse. Võrreldes kümne aasta taguse ajaga on neid vähemaks jäänud enam kui 10 000 sõiduauto võrra.

Liikluskindlustuse kindlustusjuhtumite andmed pärinevad Eesti liikluskindlustuse registrist ja ei sisalda vabatahtliku sõidukikindlustuse (kaskokindlustuse) juhtumeid.