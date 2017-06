Härra Valentin tegi Postimehele 128-aastase kingituse

Aastakäik on 128-aastane ehk siis 1889. aastast. Sel ajal oli Postimees juba Pärnust Tartusse kolinud, aga ei olnud veel saanud päevaleheks, ajaleht ilmus kolm korda nädalas: teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval. Osad lehenumbrid on aegad jooksul rebenenud ja kortsus.

1889. aasta Postimehed kõrvuti tänapäevase ajalehega. / Claire Peinar

6. juuni lehest näiteks leiab toreda kuulutuse, milles Tallinnas, Tõnismäel Pärnu häärberis pakutakse müüa 1 kuusepakku, lihunikule ehk sepale väga sünnis.

Varasuvele kohaselt räägib 6. juuni esimene lugu sellest, et kroonu-maade ministeeriumi poolt on tulnud otsekohene soov, et toimetus kirjutaks hirmsast kartohvli-hävitajast putukast, mis Ameerikas kartohvli pidamise võimatuks teeb.

Kuulutus 6. juuni 1889. aasta Postimehest. / Claire Peinar

Postimehe toimetus lisas kingituse oma arhiivi.