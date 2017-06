87 õpetaja pöördumine ministrile: kolme kooli ühendamine tuleb peatada

Tallinna Muusikakeskkooli 87 õpetajat saatis haridusministeeriumile pöördumise, milles avaldavad muret kolme kooli – muusikakeskkooli, Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ja Tallinna Balletikooli – ühinemise üle.

Oma pöördumises märgivad õpetajad, et kolme kooli ühendamise ideega on mängitud juba viimased 13 aastat. Selle aja jooksul on ühendamise praktilisus korduvalt ka kahtluse alla seatud.

«Ka teie ise olete oma eelmisel haridusministriks oleku ajal, 16. mail 2006. aastal kultuurikomisjonis nentinud, et «isegi kui see uus maja valmis saab, viiakse kolm eraldi institutsiooni uude majja ning vaadatakse samm-sammult, kuidas see kooslus tekib». Pärast seda on kooli õpetajaskond elanud teadmises, et uude koolihoonesse viiakse kolm eraldi üksust. Hiljutiste sündmuste käigus selgus, et vahepealsetel aastatel on tegeletud hoopis teistsuguse kontseptsiooniga ning plaanis on luua täiesti uus kutseõppeasutus. Lisaks saime teada, et kolmele koolile mõeldud hoone ühte tiiba planeeritakse paigutada ka riigigümnaasium,» seisab Mailis Repsile adresseeritud pöördumises.

Õpetajate arvates pole koolide ühendamiseks mingit sisulist vajadust. Nad toonitavad, et igal koolil on väljakujunenud identiteet ja tunnustatud maine ja oma ülesanne – muusikakeskkool on põhikool ja gümnaasium, Otsa kool on kutsekool.

Kui muusikakeskkool muudetaks kutsekooliks, võib see õpetajate hinnangul süvendada lapsevanemates hirmu, et äkki pole koolis antav gümnaasiumiharidus piisavalt konkurentsivõimeline. «Konkurents kutseõppeasutuse esimesse klassi võib jääda kardetavalt olematuks. See oleks suur löök Eesti muusikakultuurile,» leiavad nad.

Samuti jääb neile arusaamatuks, mis oleks ühendkooli eelis ja miks on vaja uude majja veel riigigümnaasium mahutada. Viimase puhul seisneb õpetajate puhul probleem ennekõike selles, et muusikas andeka noore motivatsioon võib niiviisi kõikuma lüüa.

«Eelnevat arvesse võttes tuleks Tallinna Muusikakeskkooli käsitleda kui täiesti ainulaadset haridusasutust ja me palume teie abi, et ilma veenva sisulise kontseptsioonita peatada Tallinna Muusikakeskkooli, Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ja Tallinna Balletikooli ühendamine,» kirjutavad nad ministrile.

Nädala algul saatis ministeeriumile sarnase sisuga seisukoha ka üks Otsa kooli õpetaja. Flöödiõpetaja Tarmo Johannes rõhutab kirjas, et nende koolis ei jõutud küll ühist pöördumist ette valmistada, kuid tema sõnul jagab koolipere tema seisukohta.

«Me oleme tõsiselt mures eesti muusikahariduse tuleviku pärast. Eestis annavad kesktasemel muusikaõpet kolm kooli - Tallinna Muusikakeskkool, G. Otsa nim Tallinna Muusikakool ja Tartu H. Elleri nimeline muusikakool. Enamus muusikaakadeemiasse sisseastujatest on reeglina TMKKst ning Otsa koolist. Kui koolide ühendamise juures midagi ebaõnnestub, võib see murda kogu muusikahariduse ühe olulisema samba, mille taastamine võib omakorda võtta aastakümneid,» kirjutas ta.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps (KE) ütles mai algul Postimehele antud intervjuus, et lähima kuu jooksul kuulutatakse välja konkurss Georg Otsa muusikakooli, Tallinna muusikakeskkooli ja Tallinna balletikooli baasil loodava uue, kaunite kunstide kooli direktori leidmiseks. Uus juht alustab tööd sügisel, esmalt alustab ta tööd Otsa kooli juhina ning samas koordineerib ka uue kooli loomist.

«Kaunite kunstide kooli saaga on kestnud viimased 15 aastat. Olen juba kolmandat korda selle aja jooksul haridusminister. Uuel direktoril peab juba uue maja projekteerimise staadiumis olema võimalus arutada ruumiplaane, isikkoosseisuga läbi rääkida ja koostööd teha. Seega on minu ettepanek pikemas perspektiivis see probleem lahendada niimoodi, et kuulutame välja uue kooli direktori konkursi ja ühendame need koolid varem, kui toimub füüsiliselt ühte majja kolimine,» rääkis Reps toona.