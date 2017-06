Blogipostitus tõi Audru vallavanema kaebuse peale kaasa kriminaalmenetluse

Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluv Audru vallavanem Siim Suursild ütles Postimehele, et tegi eelmisel reedel politseile avalduse, kuna ühes blogis avaldati kahtlust, et ta on valla raha eest käinud kasiinos mängimas ja ööklubis joomas.

«Otsustasin teha avalduse pärast seda, kui minu poliitilised konkurendid hakkasid seda postitust massiliselt Facebookis levitama,» ütles Suursild.

Kõnealune postitus ilmus blogis Millimalli, mille autor on Audru vallavolikogu endine liige Anne Seimar. Ühtegi erakonda ta ei kuulu, kuid on kandideerinud Audru vallavolikogusse Keskerakonna nimekirjas.

24. mail avaldatud blogipostitus pealkirjaga «Kas Audru vallavanem Siim Suursild käib valla rahaga kasiinos mängimas?» kirjeldas, kuidas 21. detsembril 2014 võeti pangakaardiga Audru vallavalitsuse arvelduskontolt välja kokku 2050 eurot. Sularaha võeti välja Pärnus Danske Banki automaadist viiel korral mõneminutiliste vahedega, neli korda 450 eurot ja üks kord 250 eurot. Blogipostituse autor märkis, et 21. detsember 2014 oli pühapäev ning ta püstitas küsimuse, mis asjaoludel on tarvis võtta pühapäeva õhtul Pärnus välja suur summa sularaha.

Audru vallavanema sõnul kasutab seda pangakaarti vallavalitsuse kassapidaja ja sularaha võetakse pangakaardiga välja valla toetuste maksmiseks. Ta selgitas, et raha võeti välja mitmes osas seetõttu, et korraga sularaha väljavõtmise limiit on 500 eurot.

«Blogipostituses esitati väide, justkui käiks vallavanem Siim Suursild valla rahaga kasiinos mängimas ja ööklubis joomas. Samas ei ole minu käest kordagi küsitud, kes raha välja võttis ja millisel eesmärgil,» ütles Suursild.

Vallavanem märkis, et blogis esitatud väite korjasid üles ühe erakonna kohalikud poliitikud ja hakkasid seda Facebookis levitama. «Kui ma ütlesin neile, et see on täielik laim ja vale ning sellist asja pole olnud, siis öeldi mulle, et mul on võimalus kaitsta ennast kohtus ja õiguskaitseorganites. Siis ei jäänud mul muud üle, kui esitada avaldus prokuratuuri. Vastasel korral ma oleks ma justkui olukorraga leppinud ja tunnistaks, et midagi kahtlast on toimunud,» ütles Suursild.

Ta märkis, et kui poliitilised konkurendid kritiseeriks tema ideid või tegusid vallavanemana, ei oleks tal selle vastu midagi, kuna ta ei ole ilmeksimatu ning ei väida, et on oma elus kõike õigesti teinud. «Kuid käesoleval juhul on tegemist laimuga ja mulle omistatakse tegusid, mida ma ei ole teinud. Minu jaoks on tulemas kuuendad valimised ja midagi sellist ei ole varem minuga juhtunud,» ütles ta.

Vallavanem möönis, et blogipostituse pealkiri on väga osavalt sõnastatud, kuna see on küsimuse vormis.

Suursild andis avalduse valla konstaablile eelmisel reedel ning eile sai ta prokuratuurilt kirja, milles teatati, et tema avalduse alusel on alustatud kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb võimuesindaja laimamist. Karistusseadustik näeb sellise teo eest ette rahalise karistuse või kuni kaheaastase vangistuse.

Postitust jaganud EKRE juhatuse liige peab kuriteoteadet ülereageerimiseks