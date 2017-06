Politseiametniku kirjeldus Ekspressi lehelapsest: istus nagu väikene kerjuspoiss õhukesel riidekotil

Kõnealune juhtum leidis aset 2016. aasta suvel, kui Põhja prefektuuri politseiametnik kolleegiga Järve Selverisse lõunale läks. Poe vasakpoolse ukse ees märkas ametnik pangaautomaadi ees kivisillutisel istuvat Eesti Ekspressi logodega kaunistatud heledapäist poissi, kes oli tema hinnangul 6- või 7-aastane.

«Lapsel olid jalas põlvedeni püksid ja ta nägi välja määrdunud (võimalik, et maas istumisest). Poiss kandis kõhukotti ja sinna kõhukotti pani ta raha, mille leheostjad temale andsid. Üks mees andis poisile ka niisama raha, lehte ei võtnud ja poiss pani ka selle mündi hoolsalt kõhukotti. Vestelnud Tööinspektsiooni juristiga, läksin poisiga vestlema,» kirjeldab ametnik kaebuses.

Poisiga räägitud, sai selgeks, et tegemist on 7-aastasega ning tema eesmärgiks on müüa lehti. Laps rääkis korrakaitsjale, et võttis hommikul lehemajast lehed ning sõitis ühistranspordiga Järvele, kus alustas kell 8 müüki. Tööpäev pidi läbi saama kell 17, et enne lehemaja sulgemist sealt veel läbi jõuda.

Ametnik lasi poisil helistada emale, kes kinnitas, et on tema tegemistest teadlik ning ka tema vanemad lapsed on suviti lehemüümisega tegelenud. «Ma küsisin, kas ta teab, et tema laps istub seal võhivõõraste keskel maas, raha kõhukotis. Ema vastas, et ta teab seda ning viib ise lastele aeg-ajalt sinna süüa,» kirjeldab korrakaitsja.

Vestluse käigus tuli välja, et poiss oli tööle tulnud koos oma 9-aastase õega, kes müüs lehti poe keskmise ukse juures. Teinud ka tüdrukuga juttu, tuli välja, et sama tööd oli neiu teinud ka eelmisel aastal. Lapse sõnul lahkus ta lehemajast hommikul 60 ajalehega.

Politseiniku sõnul kirjutas ta kaebuse lapse tervise kaitsmise kohustuse tõttu, sest tema hinnangul oli tegemist töölepingu seaduse rikkumisega.

«Käesoleval juhul istus väikene poiss kõnniteel õhukesel riidest lehekotil nagu väikene kerjuspoiss. Ta tegeles lehtede müügiga, kandes Eesti Ekspressi reklaami ning igale möödujale oli näha ja arusaadav, et tema kõhukotis on sularaha,» kirjeldab ametnik.

Politseiniku hinnangul ei suuda 7-aastane poiss ja 9-aastane tüdruk näha võimalikke ohte raha himustavate varaste ja narkomaanide näol, rääkimata enese füüsilisest kaitsmisest selliste inimeste vastu.

«Iga laps on ehk nõus taskuraha teenimise nimel 9 tundi poe ees seisma või külmal tänavakivil istuma, kuid lapsevanema kohustus on hoolitseda lapse tervist puudutavate otsuste tegemise eest, lubamata lapsel selliseid ohverdusi kasvõi vabatahtlikult teha. Ma südamest soovin täna nähtud pilti oma mälust kustutada ja loodan, et koostöös Tööinspektsiooni ja linnaosavalitsuse lastekaitsespetsialistidega suudetakse peatada Eesti Ekspressi vastutustundetu «jokk» skeem ning lapsevanemad ei pane oma laste elu ja tervist 1,80.- euro nimel ohtu,» lõpetab politseinik kaebuse.

