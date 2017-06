Tõniste: mitme erineva maksu asemel võiks tõsta käibemaksu

«Mina isiklikult väga mitme erineva maksu asemel, mis tekitavad segadust ja bürokraatiat, võib-olla lisaks käibemaksule ühe protsendi juurde ja maksustaks tarbimist. Raha läheb ju selles mõttes õilsasse kohta, inimeste sissetulekuks, madalapalgaliste tulumaksuvaba määr ju tõuseb 500 euroni,» rääkis ta «Aktuaalsele kaamerale».

Õiguskantsler Ülle Madise on vaidlustanud riigikohtus koalitsiooni alkoholiaktsiisi tõstmise plaani ja riigikohus teeb otsuse selle kohta hiljemalt juuli keskpaigaks.

Tõniste kinnitusel pole tal veel varuplaani juhuks, kui riigikohus annab õiguskantsleri õiguse.«Ma pole nii kaugele veel mõelnud, et oleks plaan B ja C. Minu plaan on ikkagi see, et meil oleks nii madalad maksud kui võimalik ja võimalikult vähe uusi makse,» sõnas ta.