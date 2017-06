Otseülekanne: riigikohtu esimees Priit Pikamäe juhtis riigikogulaste tähelepanu vangide õigustele

Olgugi, et Eesti põhiõiguste kaitse süsteemi võib pidada hästi toimivaks, ei tähenda see, et seda ei võiks veelgi paremaks muuta, näiteks kohtusüsteemi ja parlamendi koostöö efektiivsemaks muutmisel võimalike põhiõiguste rikkumiste ennetavaks ärahoidmiseks, rääkis riigikohtu esimees Priit Pikamäe riigikogu ees.

«Kui kohtusüsteemi pakutav põhiõiguste kaitse toimib eeskätt reaktsioonina juba toimunud rikkumisele, siis parlamendil on oluliselt avaramad võimalused ennetavaks tegutsemiseks. Seejuures ei vaja parlamendi sekkumist mitte ainult need probleemid, mille lahendamise vajadusele on põhiseaduslikkuse järelevalve praktikas tähelepanu juhtinud riigikohus, vaid ka need, millele on osutanud rahvusvahelised organisatsioonid, esmajoones Euroopa Inimõiguste Kohus,» märkis Pikamäe.

Vangidele õigus valida ja veebilehti külastada

Ta pööras riigikogu tähelepanu vangistusseaduse täpsustamise vajadusele tulenevalt Euroopa Inimõiguste Kohtu 19. jaanuari 2016. aasta otsusele. Selles märgiti, et Eesti on rikkunud inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 10 nõudeid. Täpsemalt puudutab kõnealune lahend kinnipeetavate juurdepääsuõigust osale internetilehekülgedele - riigikogu ja õiguskantsleri veebilehtedele.

Pikamäe sõnul keelab kehtiv vangistusseadus kinnipeetaval interneti kasutamise, välja arvatud ametlikud õigusaktide andmebaasid ja kohtulahendite register. Muude internetilehekülgede kasutamist vangistusseadus kinnipeetavale ei luba. Riigikohtu üldkogu otsusega 7. detsembrist 2009 loeti selline regulatsioon põhiseaduspäraseks. Seevastu 19. jaanuari 2016 otsuses leidis Euroopa Inimõiguste Kohus, et keelates kinnipeetavale juurdepääsu riigikogu ja õiguskantsleri veebilehtedele, on Eesti riik demokraatlikus ühiskonna ebavajalikul viisil piiranud kinnipeetavate õigust saada teavet.

Riigikohtu esimees tõi esile, et poolteist aastat pärast Euroopa Inimõiguste Kohtu taunivat otsust kehtib vangistusseaduse vastav säte endiselt muutmata kujul ja teadaolevalt pole vastavat eelnõu ka riigikogu menetluses. Sisulisest küljest tähendab see tema sõnul, et vangistusseadus ootab endiselt konventsiooni nõuetega kooskõlla viimist.

«On küll tõsi, et riigikohtu menetluses on käesoleval ajal kohtuasi riigikohtu üldkogu 7. detsembri 2009. aasta kohtuotsuse teistmiseks, kuid sõltumata selle kohtumenetluse lõpptulemusest on kohtuvõimu võimalused Eestile etteheidetud rikkumise kõrvaldamiseks piiratud. Seda põhjusel, et Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuse motiivide valguses ei saa välistada, et esineda võib veel ka muid veebilehti, millele juurdepääsuõigus võib kinnipeetavate jaoks olla põhjendatud,» rääkis Pikamäe.

Vältimaks olukorda, kus kohtud peavad hakkama veebilehtede kaupa hindama, kas ligipääsu ühele või teisele leheküljele lubada, tuleks riigikohtu esimehe sõnul kõnealust küsimust uuesti tervikuna analüüsida. «Konkreetse lahendusvariandi valiku puhul ei tohi ära unustada ka julgeolekukaalutlusi ehk mistahes viisil interneti kasutamine vanglas ei tohi luua julgeolekuriske kinnipidamiskohale ega võimaldada uute kuritegude toimepanekut,» lisas Pikamäe.

Teiseks juhtis ta tähelepanu vangide valimisõigusele, märkides, et kinnipeetavate osavõtt rahvahääletusest, riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistest ning kohalikest valimistest on välistatud, kuid samas tuleb Eesti õiguskorda kujundades arvestada ka nende rahvusvaheliste normidega, millega me end sidunud oleme.

Nimelt on Euroopa Inimõiguste Kohus seisukohal, et automaatset kõigile kinnipeetavatele kohalduvat hääleõiguse keeldu ei saa pidada proportsionaalseks. Samuti on riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium oma praktikas korduvalt juhtinud riigikogu tähelepanu sellele, et normid, mis absoluutselt välistavad vanglakaristust kandvate isikute osavõtu hääletamisest, võivad olla vastuolus põhiseadusega. Ta märkis, et Eesti põhiseaduse paragrahv 58 sõnastus võimaldab iseenesest konventsiooni rakenduspraktikat järgida põhiseadust ennast muutmata.