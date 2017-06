SEIKLUSVIDEO! Mis tunne on olla eriüksuslane?

Eriüksuse maja Politseiumuuseumis / Meelis Meilbaum

Automaat on juba kõrva juures vinnastatud ja sõrm päästikul. Kõlab stardisignaal ning kihutame tossusesse ruumi, liiv krudiseb jalgade all ja seinad on grafitit täis soditud. «Selja taga, paremal üleval, ruttu!» kisab missioonikaaslane Martin. Keeran välkkiirelt ringi ja tulistan. Esialgu mööda. Sihin täpsemalt – huh! Pihtas! Süttib punane tuli, üks kurjam on meid niisiis vähem ähvardamas. Kuid aega mõelda ei ole, reageerida on vaja kiiremini kui arvutimängus ja see tekitab täiesti reaalset, õhku paksuks tegevat põnevust. Ohutunnet ka, ehkki ma tean, et pahalased akendel meid tegelikult maha ei lase, sihivad niisama. Järjepanu avanevad täiesti ootamatus kohas aknad. Meie ülesanne on kurjategijate jõuk kahjutuks teha, kuid aega on vaid mõni sekund, siis sulgub aken taas. Toss halvendab nähtavust ja hasardist on iga lihas ja närv pingul. Aga juba kõlabki läbilõikav lõpusireen. Oh sa püss, täiesti läks meelest ära, et see kõik siin on üldse mäng. Täiega äge!

Eriüksuse maja Politseiumuuseumis / Meelis Meilbaum

Missioonile koos kaaslasega

Mis on kriisiolukorras edukalt toimetuleku võti? Arvate, et julgus? Jõud, nutikus, reaktsioonikiirus, külm närv? Kõik see tuleb kasuks, aga esmatähtis on hoopis meeskonnatöö! Märulifilmides kohtab sageli üksiklastest superkangelasi, keda kuulid ei võta ja kellele oht on sama suva kui hane selga vesi. Reaalelus on nad surnud. Missioonile minnakse paarikaupa, kiire infovahetus ja koostööoskus on ellujäämiseks olulisim. Nii on mu teel esimene proovikivi: kust leida kambajõmm eriüksusrajale minekuks? Õnneks läheb asi libedalt – Arteri kujundaja Martin Perens , kelle igapäevaseks action’iks on küll hoopis tekstide tulistamine ja piltide paikalöömine, on sekundipealt valmis tulema. Maadlust, kaljuronimist ja jõutrenni harrastav vend ei karda üldse suurt midagi, nii et temast oli seda ehk arvata kah. Kuid kõik see ei tähenda, et eriüksuse seiklus oleks jõukohane vaid Martini-sugustele treenitud sellidele – tegelikult pole üldse vaja vormis olla! Kuulen, et rajast on vaimustuses nii koolilapsed kui ka kolleegide seltskonnad, sest mingit ohtu tegelikult pole ja elamuse saab igaüks sõltumata sellest, kui edukalt ta missiooni läbib. Varustus, instruktaaž, ülesanne – kõik selle saab kohapealt. Omalt poolt on vaja kaasa pakkida vaid veidike seiklusvalmidust.

Eriüksuse maja Politseiumuuseumis / Meelis Meilbaum

Kuulivest ja kasulik sang