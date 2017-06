Savisaar avaldas täispika kohtuekspertiisi akti

«Meditsiiniuudiseid!» teatas Savisaar Facebookis ja kirjutas, et on selgunud, et tänapäevane meditsiin peab säästva elurežiimi all silmas osalemist järjestikku rohkem kui sajal kohtuistungil kuus tundi päevas.

«Nagu tavaks saanud, annan teile lugeda järjekordse ekspertarvamuse minu terviseseisundi kohta. Sel korral erinesid patoloogide komisjoni arvamused sellest, mida kirjutasid praktiseerivad arstid Jaan Eha, Ralf Allikvee ja Peep Põdder,» kirjutas Savisaar.

Ametist kõrvaldatud Tallinna linnapea selgitab, et pika haigusloo kokkuvõtteks tunnistab patoloogide komisjon, et ta on pöördumatult haigestunud ja põeb raskeid kroonilisi haigusi, millest ei ole võimalik paraneda. Komisjon ütleb ka, et on olemas risk, et tema tervislik seisund muutub ebastabiilseks, kuid nad ei oska täpselt öelda, millal see võiks juhtuda.

«Selleks, et minu organism püsiks stabiilses seisundis, pean ma komisjoni seisukoha kohaselt täitma samaaegselt kolme tingimust: võtma korrektselt ravimeid, täitma arstide juhiseid (peaasjalikult dieet) ning rakendama säästlikku elurežiimi,» tutvustas Savisaar ekspertiisiakti.

Savisaar märgib, et ekspertide hinnangul on säästlikuks elurežiimiks rohkem kui sajal järjestikkusel kohtuistungil osalemine umbes 6 tundi päevas. «Küsige kohtumenetlusi läbi teinud inimestelt, kas kohtuistungid on süüdistatavale «säästlik elurežiim». Aga sada kohtuistungit? Kahju, et Rein Kaarepere sellele enam vastata ei saa,» ironiseerib ta.

«Niisiis järeldavad kohtuarstid, et kui ma võtan õigesti rohtusid ja pean dieeti, siis ma elan selle protsessi üle, millest eelmises kommentaaris ka head meelt tundsin. Tulles tagasi alguse juurde, soovitan ma kõigil, kes on parandamatult haigestunud, elada oma elu säästlikult kohtusaalis! Kui patoloogide komisjon ütleb, et minule see sobib, siis soovitan kõigile,» lisas Savisaar.

Savisaar kutsus kõiki osalema tema esimesel kohtuistungil. «Esmaspäeval kohtume Liivalaia kohtumaja saalis nr 103 kell 10.00 nii nagu ettenähtud! Kõigile osavõtt vaba. Tulge mind toetama.»

Kaitsja Oliver Nääs taotles Savisaare suhtes kriminaalasja lõpetamist süüdistatava parandamatu haigestumise tõttu, EKEI ekspertkomisjoni arvates selleks alust polnud. Savisaar anti esmaspäeval Harju maakohtu määrusega kohtu alla.

Ekspertiisiaktiga on võimalik tutvuda Savisaare sotsiaalmeedia lehel.

Savisaar avaldas varem oma Facebooki lehel ka arstide Jaan Eha, Ralf Allikvee ja Peep Põdder hinnangud tema tervise kohta, mis kaitsja Oliver Nääs esitas Harju maakohtule, et taotleda Savisaare suhtes kriminaalasja lõpetamist. Loe pikemalt: Edgar Savisaar avaldas südamearsti ekspertarvamuse tema tervise kohta.

Kohtuprotsess Edgar Savisaare ja teiste süüdistatavate üle algab 12. juunil.