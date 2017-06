Politsei otsib Tartus kadunud 14-aastast Silverit

Noormees ei ole pikemat aega täitnud koolikohustust, kuid sellegipoolest oli ta perega sel ajal kontaktis. Praeguseks on lähedased püüdnud temaga viimase kahe nädala vältel nii sotsiaalmeedia vahendusel kui telefonitsi ühendust saada, kuid poiss kirjadele ja kõnedele ei vasta. Lapse leidmiseks palusid lähedased appi politsei.

«Perega koos selgitasime aadressid ja muud avalikud kohad, kus noormees viibida ja aega veeta võiks. Nende kontrollimine aga seni tulemust ei ole andnud,» ütles Tartu politseijaoskonna noorsoopolitseinik Greten Sööl.

Politseil on põhjust arvata, et poiss liigub ringi Tartu kandis ning väldib suhtlust perega, kuna ei taha õppetöös osaleda. Poisi otsingutele on kaasatud politseipatrullid, kes oma tavapärastel marsruutidel liikudes noorukit leida püüavad.

Kõigil, kel on abistavat infot, mis aitaks alaealise lapse asukohta selgitada, palutakse sellest teada anda hädaabinumbril 112.