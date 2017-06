AK: keeleoskus on alaealiste tööotsingul sageli määrava tähtsusega

ETV+ venekeelse «Aktuaalse kaamera» teatel kardab juba töö saanutest sellest ilma jääda 43 protsenti eesti ja 73 protsenti vene lapsi, vahendas ERR-i portaal rus.err.ee.

Samas ei vasta tõele levinud arvamus, et vene lapsed on tööotsingutel eesti eakaaslastest passiivsemad ning tööandjate kinnitusel võib vene keele oskus olla sageli määrava tähtsusega.

«Kui vene koolide õpilased valdavad vabalt vene ja eesti keelt, siis eesti noortega on mõnikord nii, et vene keelt nad ei valda, aga meie soovime teenindada kliente võimalikult hästi ja suhelda nendega nende emakeeles, seepärast jah, on juhtumeid, kus me ütlesime vene keelt mitte valdavatele noortele ära,» rääkis Maxima avalike suhete juht Katja Ljubobratets.

Tänavu suvel töötab Eesti õpilasmalevas umbes 4000 alaealist, kellest umbes 15 protsenti on venekeelsed.