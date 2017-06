Suplussooja vett tuleb veel oodata: vaata kaardilt, milline on veetemperatuur suuremates randades

Kui mullu oli vesi nii mõneski veekogus suplussoe juba juuni alguses, siis sel aastal tuleb korralikku suplussooja veel mõnda aega oodata. Ilmateenistuse sünoptik Taimi Paljak andis aga lootust, et veetemperatuurid on kindlal tõusuteel.

Pikaajaline prognoos on tema sõnul küll tänamatu, sest parasvöötme 60ndate laiuste protsessid kõrgemal atmosfääris ei ole pikalt ette prognoositavad ja väiksemgi kõrvalekalle toob kaas ilmamuutuse, ent tänase prognoosi järgi võib siiski loota, et juba mõne nädala pärast on vesi supelrandades märksa soojem.

«Lähiajal on valdavaks edelavool, mis kannab meile suhteliselt sooja õhku. Arvan et jaanipäeva paiku on vesi meil enamikes supelrandades supluseks sobiv,» ütles Paljak. «Soome lahe ääres sõltub aga veetemperatuur suurel määral ka tuule suunast ja siin on raske prognoosida, kas jaanipäeval vette saab.»

Tema sõnul on olnud aastaid, kui talvel on ulatuslikult jääd ning Soome lahes sulab see alles maikuu esimesel kolmandikul ning kui siis sellele järgneva kuu vältel suuri soojalaineid ei esine, saabki vesi suplussoojaks alles jaanipäeva paiku või hiljem.

Möödunud aasta juuni esimestel päevadel oli keskmisest märksa soojema maikuu järel vesi paljudes kohtades soojenenud 17 kuni 22 kraadini, kuid loode- ja põhjarannikul oli samal ajal veetemperatuur vaid 7 kuni 12 kraadi.

Veetemperatuur küündib kõigest 17 kraadini

Tänase keskpäeva seisuga lehvib külma vee tõttu kõikides randades kas punane või kollane lipp ning üheski rannas ei ole veetemperatuur üle 17 kraadi tõusnud. Tallinnas Pirita rannas on veetemperatuur kõigest 11 kraadi. Harku järves mõõdeti vee soojuseks 17, kuid see-eest õhusooja vaid 14 kraadi.

Maksimumtemperatuur 17 kraadi mõõdeti veel Paralepa ja Vasikaholmi rannas, Emajõe linnaujulas ning Kubija, Viljandi ja Viljandi Paala järves. Kõige külmem vesi on aga Joaoru rannas Narvas, kus mõõdeti kõigest kümme kraadi.

Praegu lehvib enamikes randades kollane lipp, täpsemalt Pirita, Harku, Paralepa ja Vasikaholmi randades, Emajõe linna- ja vabaujulas, Anne kanali juures ning Verevi, Kubija, Tamula, Põlva, Viljandi ja Viljandi Paala järve randades. Punane lipp lehvib Stroomi, Kakumäe, Pikakari, Pärnu, Pühajärve ja Joaoru randades. Rohelist lippu ei näe aga üheski rannas. Supelrannas lehviv lipp annab oma värviga kiireimat infot veeolude kohta. Sarnaselt valgusfooriga kasutatakse ka veeolude hindamisel kolme värvi lippe - rohelist, kollast ja punast. Mida signaallipu värvid siis näitavad? Punane lipp näitab, et ujumine on keelatud. Ujumine on ohtlik kõigile — veekogu on tormine, suured lained, vesi on külm või muu oht. Kollane lipp näitab, et ujumine on ohutu vaid kogenutele. Olukord vees on muutlik, lapsed, vanurid või nõrgad ujujad võivad selles mitte toime tulla. Veetemperatuur on alla 18 kraadi. Roheline lipp aga näitab, et ujuda võivad kõik.

Alates 1. juunist kuni 31. augustini aitavad üle 80 G4Si vetelpäästja suplejate ohutust tagada 20 supelrannas Tallinnas, Tartus, Võrus, Otepääl, Elvas, Põlvas, Türil, Viljandis, Haapsalus, Narvas ja Pärnus. Jälgi infot veetemperatuuride kohta siit: Veetemperatuur randades. Ühtlasi näeb sealt, kui palju inimesi parajasti rannas on.