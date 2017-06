Tuntud mobiilifirma sulges valla loata Roosta parkla

Läänemaal asuva Roosta puhkeküla administraator Lauri Pelapsoni sõnul on eeloleval nädalavahetusel puhkekülas Starmani suvepäevad, kirjutab Lääne Elu. «Roosta ranna parklasse ehitatud välitelk jääb sinna pühapäevani ja sel ajal on parkla Roosta ranna külastajatele suletud,» ütles Pelapson. Parkla sulgemine pea terveks nädalaks on võimalik juriidiliste nüansside tõttu. Keskkonnaameti ja RMK meelest pole tegu avaliku parklaga, samuti on formaalselt suletud erapeoks vaid osa parklast. Mis siis, et suurema osa, juriidiliselt on parkla ikkagi avatud.

Peaaegu terve parkla hõivamiseks ei ole aga Noarootsi vallavalitsuselt luba küsitud. Noarootsi vallavalitsuse maakorraldaja Marika Meister ütles, et avaliku ranna juurde käiv parkla asub riigimaal. Meistri sõnul on see randa viiva vallatee laiendus ja parklat hooldab samuti vallavalitsus. «Kui surfilaagriks tee ja parkla kinni pannakse, siis kooskõlastatakse see vallavalitsusega,» märkis Meister. Noarootsi vallasekretär Airi Läänemets kuulis Roosta parkla sulgemisest kolmapäeva hommikul Lääne Elult.

Kolmapäeva pärastlõunal ütles Noarootsi vallavanem Triin Lepp, et vallavalitsuselt ei pidanudki luba küsima, sest parkla ei ole suletud. «Kui nad oleks parkla täiesti sulgenud, oleks tulnud vallavalitsuselt luba küsida,» ütles Lepp.

Telekommunikatsioonifirma Starman pressiesindaja Marika Raiski ütles, et reedel ja laupäeval on Roostal kolme ettevõtte – Elisa, Starmani ja Santa Monica – töötajate ühised suvepäevad ning selle ajal on parkla osaliselt suletud.

Raiski märkis, et ühelgi soovijal ei jää randa minemata, sest Roostal piisab alternatiivseid parkimiskohti.

Millised need teised Roosta parklad on, jäi arusaamatuks, sest avalikus kasutuses on rannal vaid üks parkla. Samuti jäi arusaamatuks, mida mõtles mobiilifirma pressiesindaja osalise sulgemise all, sest telk on parkla laiune ja peaaegu terve parkla pikkune. Umbes sajast autokohast on pärast telgi püstitamist võimalik parkida kümmekonnal.