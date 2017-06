Advokatuur sai uue kantsleri

Eesti Advokatuuri esimehe Hannes Vallikivi sõnul on uue kantsleri üheks oluliseks tugevuseks tema mitmekülgne ja pikaajaline ettevõtluskogemus.

Hillar Lauri omandas juristihariduse Toronto ülikoolis (1986) ning ärijuhtimise magistrikraadi majanduskoolis INSEAD Prantsusmaal (1996). Enne Eestisse kolimist 1992. aastal töötas ta advokaadina ja lühikest aega prokuratuuris Kanada Ontario provintsis.

Lauri on siiani Ontario advokatuuri liige. Eestis on Hillar Lauri tegutsenud ettevõtluses, juhtinud Maailmapanga Eesti esindust, olnud NRG Energy esindaja, konsulteerinud mitmeid ekspordiga tegelevaid ja tehnoloogiasektori ettevõtteid. Ta on lisaks olnud aktiivne mittetulunduslikes tegevustes ja muu hulgas aidanud aastaid korraldada Metsaülikooli.

Hillar Lauri esimene tööpäev Eesti Advokatuuri kantslerina on 1. augustil 2017.