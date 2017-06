Uuring: kaitseväes on toetus naiste kohustuslikule ajateenistusele kogu ühiskonnast kõrgem

Kui kogu ühiskonnas pooldab naiste kohustuslikku ajateenistust kolm protsenti, siis tegevväelaste seas 18 protsenti.

Märgatav erinevus on ka nende seas, kes leiavad, et naised ei peaks ajateenistust üldse läbima. Ühiskonnas tervikuna on nii arvajate osakaal 18 protsenti, kaitseväes aga vaid viis protsenti.

Naiste vabatahtliku ajateenistuse küsimuses ühiskonna ja tegevväelaste arvamustes suurt vahet ei ole. Ühiskonnas pooldab naiste vabatahtlikku ajateenistust 79 protsenti ja kaitseväes 77 protsenti.

Suur erinevus on ka kaitseväelaste suhtumises küsimusse, kas naised ja mehed peaksid läbima ajateenistuse võrdsetel tingimustel. Ühiskonnas tervikuna leiab 39 protsenti, et naised peaksid läbima ajateenistuse noormeestega võrdsetel tingimustel ja 56 protsendi hinnangul eraldi programmi järgi.

Tegevväelastest leiab aga tervelt 73 protsenti, et naiste ajateenistus võiks toimuda noormeestega samadel tingimustel ning 24 protsendi arvates võiks naiste ajateenistus käia eraldi programmi järgi.

Oluline erinevus tegevväelaste ja kogu ühiskonna vahel on veel selles, et kaitseväelaste seas on enamus neid, kelle hinnangul võiksid naised osaleda sõja ajal kaitseväe lahinguüksustes, ühiskonnas tervikuna suurem osa seda mõtet ei toeta.

Uuringus osalejatel paluti anda hinnang seisukohale, et rahu ajal võivad naised meestega võrdselt kaitseväeteenistuses osaleda, kuid sõja ajal ei tohiks nad lahinguüksustes teenida.

Tegevväelastest nõustus selle seisukohaga täielikult 11 protsenti, pigem nõustus 18 protsenti, pigem ei nõustunud 29 protsenti ja üldse ei nõustunud 35 protsenti vastanutest.

Ühiskonnas tervikuna nõustus sellega 17 protsenti, pigem nõustus 35 protsenti, pigem ei nõustunud 23 protsenti ja üldse ei nõustunud 16 protsenti vastanutest.

Kaitseministeeriumi kaitseväeteenistuse osakonna ülema Peeter Kuimeti sõnul näitavad uuringu tulemused seda, et kaitsevägi ei ole sugugi nii suletud organisatsoon ja konservatismi pesa, nagu ühiskonnas sageli arvama kiputakse. «Pigem valitsevad tegevväelaste seas progressiivsemad seisukohad, kui ühiskonnas tervikuna,» nentis Kuimet.

Kaitseväelaste käest küsiti, kas nad toetaksid oma tütre otsust astuda ajateenistusse. Sellesse suhtus pooldavalt 79 protsenti ja vastu oli 21 protsenti vastanutest.

Kuimet märkis, et on raske leida organisatsiooni, mille töötajatest neli viiendikku soovitaks oma lapsele tööd samas asutuses.

«See tuleb ilmselt sellest, et tegevväelased on paremini kursis kaitseväes valitsevate oludega ja teavad paremini, et kaitseväes teenimine ei ole midagi nii rasket ka eripärast, millega naised hakkama ei saaks,» ütles Kuimet.