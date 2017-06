Suur intervjuu: Niine nahakliiniku tegevust hakkab uurima politsei

- Järjest tulevad avalikuks juhtumid, kus on põhjust kahtlustada raviraha kuritarvitamist. Miks ei suuda haigekassa sisekontroll pettusskeeme kindlaks teha, kui patsiendid toovad need n-ö kandikul kätte?

Need juhtumid on kahetsusväärsed ja nende rahaline ulatus ei ole kogu (haigekassa – toim) eelarve kontekstis väga märkimisväärne. Aga et tervishoiusektoris on täiesti selget kuritegelikkust kui ka pahatahtlikku pettust, on tõsine mure. Nõukogu võttis hoiaku, et kõik sellised juhtumid lähevad politseisse ja nende põhjal alustatakse kriminaalmenetlust. Kõik inimesed, kes selle eest vastutavad, võetakse vastutusele.

See võttis aega, et prokuratuur Niine kliiniku osas otsuse langetaks, aga kriminaalmenetlus on algatatud. Haigekassale laekunud kaebused on läbi vaadatud, ebakõlasid haigekassale esitatud arvete kohta on üsna arvestatav hulk. Kuna antud juhul on võtmeküsimus konkreetsete inimeste faktilised tõendid ja kinnitused, siis seda suudab tõendada kriminaaluurimine.

- Millal haigekassa avalduse esitas?

Seda on koostöös politsei ja prokuratuuriga mitme nädala jooksul arutatud. Avalduse esitamiseks ei olnud alust seni, kuni haigekassal polnud valmis asutusesisene arvete analüüs. See on nüüd tehtud ja selle pealt oleme palunud kriminaalmenetluse algatada ja seda prokuratuur ka tegi.

- Kui paar nädalat tagasi oli haigekassal u 30 avaldust Niine kliiniku võimalike topeltarvete kohta, siis kui palju on neid nüüd? Kui paljud neist olid kahtlased?

Tänaseks on neid laekunud 91. Politsei poole pöördusime laiema probleemiga. Haigekassa ei suuda kerkinud kahtlusi võimalikus väärkasutuses ise tõendada, kuna erinevalt ortooside juhtumist, kus on võimalik võrrelda haigekassale ja inimesele müüdud seadet, siis siin (Niine kliiniku juhtum-toim) on inimeste ütlused määrava tähtsusega. Haigekassa ei saa seda tüüpi menetlusi ise teha, seda peab tegema politsei.

Teine asi on eelmisel nädalal Eesti Päevalehes esitatud kahtlus, et üks haigekassa endistest usaldusarstidest on rikkunud toimingupiirangut. Tema huvide deklaratsioon oli esitatud korrektselt, seal ei olnud neid asjaolusid välja toodud, edasi saab seda juhtumit menetleda ainult kriminaalmenetluse raames. Selle avalduse on haigekassa politseile üle andnud.

- Miks ikkagi ei võeta haigekassas inimesi tõsiselt, kui nad teavitavad võimalikest rikkumistest?

Mina nii haigekassa nõukogu esimehena kui ministrina võtan neid asju väga tõsiselt. Tervishoiuvaldkonnas on korruptsiooni suhtes nulltolerants ja kõik seda tüüpi juhtumid lähevad politseisse ja kriminaaluurimisse. Kõik siiani ilmnenud juhtumid on politseisse ka jõudnud.

- Kuidas on vaja muuta sisekontrollireegleid, et sügisel poleks põhjust meedial taas kirjutada, et inimesed küll teavitasid, aga haigekassa ei võtnud meid kuulda ja öeldi, et see on väike anomaalia?

Haigekassal on sadu lepingupartnereid, väga suured lepingud ja loomulikult iga konkreetset arvet detailset kontrollida ei ole võimalik. Riske tuleb hinnata paremini ja osata seda tüüpi probleeme ennetada. Kindlasti neist juhtumistest haigekassa oma järeldused teeb.