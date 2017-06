Mikser: valimised ei muuda Ühendkuningriigi panust julgeolekusse

«Ühendkuningriigi poliitilised jõud ning poliitiline juhtkond on väga selgelt väljendanud seisukohta, et vaatamata lahkumisele Euroopa Liidust soovivad nad jääda globaalsel tasandil oluliseks panustajaks Euroopa ja maailma julgeolekusse,» ütles välisminister Sven Mikser BNSile.

«Julgeolekupoliitikas on Ühendkuningriik võtnud selge kursi panustada NATO liitlaste julgeolekusse, sealhulgas ka läbi osaluse NATO lahingugruppides. See kurss kindlasti ei muutu,» ütles välisminister.

Mikser sõnas, et ennetähtaegsete valimiste välja kuulutamise taga oli Ühendkuningriigi konservatiivist peaministri Theresa May väga suur soov saada avalikkuse toetust ja selgemat tuge oma Brexiti agendale. «Konservatiivide valimistulemus oli ootustega võrreldes kindlasti suur pettumus, seda eeskätt konservatiividele enestele,» sõnas välisminister. «Kui May ennetähtaegsed valimised välja kuulutas, oli konservatiivide ja leiboristide vahe pea 20 protsenti. Valimistel jäi sellest alles vaid paar protsendipunkti ning konservatiivid kaotasid alamkojas absoluutse enamuse.»

«Kindlasti on nüüd üheks põhiküsimuseks, kas May jätkab ametis ning kas tal õnnestub kokku panna kabinet, mis suudab stabiilselt valitseda,» sõnas Mikser. «Selles küsimuses ei vaja Ühendkuningriigi poliitikud kindlasti väljaspool seisjate nõuandeid.»

Mikseri sõnul on teiseks valimistulemustega seotud põhiküsimuseks see, kas ja kuidas muutub Ühendkuningriigi valitsuse positsioon lahkumiskõnelustel ning kuidas kõnelused reaalselt kulgema hakkavad. «Kui uue valitsuse moodustamine osutub keerulisemaks, on küsimus selles, kas Ühendkuningriik püsib ajagraafikus,» sõnas minister. «Kell juba tiksub.»

Mikser lisas, et juba on hakatud spekuleerima erakorraliste valimiste võimalikkusega. Ta nentis, et tänu mõne aja eest läbi viidud poliitilistele reformidele ei ole Ühendkuningriigis erakorraliste valimiste korraldamine enam nii kerge, kui mõne aja eest.