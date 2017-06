Kuidas Elgast ja Osvaldist välismaalased said

Röövimine, mitte sõda

«Kui grusiinid tulid, siis nad korjasid elanikelt paremad masinad endale. Kui tulid tšetšeenid, siis nad vaatasid omakorda, kellel oli masin järele jäänud, ja võtsid selle ära. See polnudki sõda, vaid suur röövimine!» ütleb Elga.

1999. aastal sõitis Elga taas Eestisse laulupeole. Selleks ajaks olid siin end sisse seadnud vanapaari poeg, tütar ja nende lapsed. «Läksime laulupeolt tagasi Salmesse ja rehkendasime, et teeme ikkagi Eesti elamisloa,» räägib ta.

Veel samal aastal sai plaan teoks, kuid kodust ei suudetud ikkagi ära tulla. «Meil oli ilus elamine – vesi jooksis allikast koju. Kapid jäid riideid ja nõusid täis. Kaks lüpsilehma jäi maha, auto jäi garaaži. Kõik-kõik jäi,» sõnab Elga.

Lõpuks ostis majapidamise üks armeenlane ning Elga ja Osvald said saadud raha eest Haapsallu väikese korteri koos aiamaalapiga.

Haapsallu jõuti lõpuks alles 2001. aastal ja nüüd nõudis Eesti abielupaarilt juba Gruusia passi, mida Abhaasia elanikel mõistagi polnud. Hiljem oli Eestis tükk tegemist, et Gruusia kodakondsusest uuesti lahti saada. See õnnestus 2011. aastal ning sellest ajast on Osvaldil ja Elgal hall välismaalase pass.

«Mina olin 72 aastat eestlane nõukogude passi järgi, nüüd olen välismaalane,» ütleb Osvald. «Tegid passi lahti – eestlane! Nüüd ei teagi, kes sa oled,» lisab Elga.

Nii läks vanapaar mõned aastad tagasi, kui dokumendid aeguma hakkasid, politsei- ja piirivalveametisse ja teatas, et tahavad Eesti kodanikeks saada. «Inimene, kelle poole me pöördusime, küsis, mille jaoks teil kodakondsust vaja on. Te saate hallide passidega reisida igale poole, hakkate nüüd vanad inimesed veel eksamit andma,» meenutab Elga.

Nii jäigi asi pooleli. «Ega me ei hakanud trügima ka. Kui pole vaja, siis pole vaja. Ma ei tea, mis eksameid me andma peaks – eks pead on ka sellised, et enam meelde nagunii midagi ei jää,» naerab Elga. «Aga me oleme ikkagi eestlased, abhaasid me ju ei ole!» lisab ta.