Tänavu on liiklusõnnetustes hukkunud seitse inimest vähem kui mullu

«Kui me sõidame ja kõnnime viisakalt ja targalt aasta lõpuni, siis võib liikluses elu kaotada vähem kui poolsada eestimaalast. Kuid tee selleni, et liikluses hukkuks alla poolesaja inimese, on veel pikk ja seda oleks ikka liiga palju,» ütles PPA juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe.

«Raske periood on veel ees. Mitme hukkunuga õnnetused juhtuvad just suvel. Suvi kogub aga alles hoogu,» rääkis politseimajor.

«Eestvedamised nagu Teomeeter ja Kuku raadio «Selge grupijuht» on äärmiselt positiivsed nähtused. Oleme ühiskonnas jõudmas mõistmisele, et Eestit murdvate haiguste nagu alkoholismi ja perevägivalla ravimiseks ei piisa ühest, kahest või kümnest ametkonnast. Iga siin elav inimene peab päevast päeva panustama,» lausus Tikerpe.

Mai lõpuks juhtus 470 õnnetust, kus sai raskemalt või kergemalt vigastada 578 inimest . Aasta tagasi oli vigastatuid natuke rohkem kui 700. Joobes juhid põhjustasid 174 õnnetust, neist 128 inimkannatanuga. Alkoholi tarbinud roolikeerajate tõttu sai surma viis ja arstiabi vajas 60 liiklejat.

Jalakäijate ja jalgratturitega juhtus sama palju inimkannatanuga õnnetusi. «Neli jalakäijat sai surma jaanuari ja veebruari peale kokku. Õnneks siiani pole rohkem kergliiklejaid elu kaotanud, kuid nendega on raskeid õnnetusi juhtunud küll ja küll,» ütles Tikerpe.

Alkoholi tarvitanud juhte eemaldati roolist 2528, neist 1038 osas alustati kriminaalmenetlust.