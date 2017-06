Vene blogija: Ivangorodist käiakse igapäevaselt Eestis poes

«Eesti linn Narva ja Venemaa linn Ivangorod olid pikka aega üks. Tänapäeval ei lahuta neid mitte kilomeetrid, aga paarisaja meetri laiune Narva jõgi. Ühel pool on kord ja teisel pool häving,» vahendab venekeelne Postimees Ilja Varlamovi blogi.

Varlamovi sõnul käivad Ivangorodi elanikud pea igapäevaselt Narvast süüa ostmas. «Kui te jalgsi lähete üle piiri, siis tuleb teile vastu ilmselt palju inimesi punaste kilekottidega. Meie omad ostavad Eestist juustu, vorsti, kodukeemiat, piima, veini ja muud alkoholi. Neil on kõik 30-40 protsenti odavam ja kvaliteetsem kui Venemaal. Iga vanamemm Ivangorodis võib teile öelda, et Narvast saab normaalset piima adekvaatse hinnaga, aga Venemaal mitte.»

Narva piiripunkt. Foto Mihkel Maripuu.

Blogija sõnul käivad Eesti elanikud Ivangorodis kütust ostmas, sest see on odavam. «Tänu sellele on Narvas taksosõit kõige odavam Eestis. veel ostetakse sigarette. Ja veel on paljud meie kaasmaalased kolinud elama Eestisse, aga nende vene hing ihkab pidu. Nii sõidetakse meile venemaiste toidukaupade järgi – leib, makaronid, Vene konservid, kondiitritooted,» kirjutas Varlamov.

Narva promenaad jõe kaldal. Foto Eero Vabamägi.

Mehe sõnul ületas ta jalgsi piiri esimest korda, kuid kahe piirilinna erinevust märkas ta kohe. «Eestlastel on šikk kaldapealne! Seal joostakse, jalutatakse, selle ääres on baarid ja kohvikud, purskkaev ja skulptuurid. Elegantne avalik ruum, tõeline linna ehe. Kaldapealne tehti korda mingi Euroopa Liidu projekti raha eest,» kirjutas blogija.

Venemaal kaldapealne puudub, jõekaldal on vanad autoistmed, rehvid. Ivangorodi kindluse all istuvad joodikud ja joovad õlut. «Vahemaa on kõigest paarisada meetrit, aga jääb mulje, nagu oleks sattunud teise maailma,» imetas mees.

Varlamovi hinnangul on Ivangorod mahajäetud, lõhutud ja seal ei taha viibida. «Transiittsoon- parkla, kust tahaks kiiresti edasi minna kas Eestisse või siis Piiterisse. Aga Narva elab oma elu ja särab öösiti (Ivangorodis lülitatakse ööseks tänavavalgustus välja,» jagab ta oma muljeid. Ta lisas, et on suur kontrast kahe eri riigis asuva linna vahel, kuigi mõlemas elavad samad inimesed (Narvas on venelasi 95%), on sama kliima ja ajalugu.