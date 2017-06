Savisaare protsessi edasine kulg sõltub kohtuarsti ütlustest

«Tervist, kohtunik Anne Rebane Harju maakohtust. Kas ma räägin Marika Väliga?» helistas kohtunik otse saalist EKEI ekspertkomisjoni esimehele Marika Välile.

Talle anti Väli mobiilinumber. Kohtunik sai Väli telefonis kätte.

«Meil on selline mure, et me istume praegu kõik siin saalis ja kaitsjad on taotlenud, et nad soovivad teile ekspertiisiakti kohta küsimusi esitada. Prokurör oli sellega nõus,» lausus kohtunik Rebane. Kohtunik küsib, kas Välil oleks võimalik homme-ülehomme tulla kohtu ette selgitusi andma. Ta lisab Välile, et üle tuleb kuulata ilmselt ainult teda.

«Kui te nüüd homme-ülehomme tulla ei saa, siis järgmine istung on 8. augustil. Enne me jätkata ei saa, kui meil selles küsimuses on pilt selge,» teatas kohtunik telefonis. Väli andis nõusoleku tulla kohtusse homme kell 10 ja istung sellega tänaseks lõpetatigi.

Savisaare advokaat Oliver Nääs esitas täna kohtule taotluse kuulata üle Savisaare tervist hinnanud komisjoni esimehe. Nääs rääkis kohtus, et tema hinnangul on ekspertiisiakt pealiskaudne, arvestades, et EKEI on varem öelnud, et sellega läheb 4-8 kuud, aga lõpuks läks poolteist kuud. Seetõttu tuleks Nääsi sõnul eksperte üle kuulata, et olla kindel, et kõik tehtaks nii, et riske ennetataks. Nääs usub, et piisab ka sellest, kui kuulatakse üle vaid EKEI ekspertkomisjoni esimees ja seda tuleks teha võimalikult kiiresti. Kaitsja arvates ei saa enne sisulise aruteluga jätkata.

Nääsi sõnul on aktis viidatud, et Savisaar on teatud tingimustel võimeline kohtuprotsessil osalema. Selleks peab Savisaar täitma kolme tingimust: võtma korrektselt ravimeid, täitma arstide juhiseid (peaasjalikult dieeti) ning rakendama säästlikku elurežiimi. Lisaks peaks Savisaart üle kuulatama lühikeste ajaperioodide vältel.

«Need kolm väidet on ekspertide poolt sisustamata,» leidis Nääs. «Milline on see säästlik eluviis, mida Edgar Savisaar peab järgima? Mitu tundi kohtupidamist on Edgar Savisaare tervist arvestades mõistlik? Meil on planeeritud üle 100 istungi 5-6 tundi päevas,» kõneles Nääs. Nääs märkis, et arstide hinnangul on Savisaarel tekkinud nii füüsilise kui ka vaimse töövõime oluline vähenemine. Seega ei ole Savisaar võimeline istungitel kogu infot vastu võtma ja ennast kaitsma.

Ka riigiprokurör Steven-Hristo Evestus tõdes, et tema sooviks samuti EKEI eksperdilt põhjalikumaid selgitusi, kuidas tuleks kohtupidamist Edgar Savisaare suhtes tema tervist arvestades jätkata. Kohtunik nõustus eelkõnelejatega ja helistas otse ekspertkomisjoni esimehele.

EKEI eksperti Marika Välit pole Postimehel õnnestunud täna kätte saada.