Fotod: Keskerakonna juhatus kogunes kinnitama uut peasekretäri

Varasemalt on ERR kirjutanud, et uueks peasekretäriks saab tõenäoliselt endine riigihalduse minister Mihhail Korb. Korbi peasekretäriks esitamist kinnitas ERRile kaks allikat. Korb ise ütles uudisteportaalile, et kui talle juhatuse poolt selline ettepanek tehakse, siis ta tõsiselt kaalub seda.

Senine Keskerakonna peasekretär Jaak Aab asus tööle riigihalduse ministri ametis. Veel alles hiljuti ministriametit pidanud Mihhail Korb pani ameti maha 24. mail pärast seda, kui Lääne Elus ilmus reportaaž tema kohtumisest sõjaveteranidega. «Mina… võib-olla ütlen eestlaste vaatevinklist ebameeldiva fraasi, mina pole NATO liikmesuse poolt,» ütles Korb Haapsalus.

Ehkki ta asus kohe loo ilmumise päeval oma avaldust siluma, väites, et ta toetab igal juhul Eesti kuulumist NATOsse, oli piisav kahju juba tehtud. Lisaks opositsioonierakondadele kritiseerisid ministri väljaütlemist ka Keskerakonna valitsuskaaslased. Samal õhtul teatas Korb Jüri Ratase kõrval seistes, et võtab vastutuse ja astub tagasi.