AK: Kaks Tõniste kinnistut on äripartneri kriminaalasjas arestitud

Kriminaalmenetluses on kahtlustatavaks tunnistatud Tõnistete äripartner ja naise vend Erik Nigola. «Erik Nigolat kahtlustatakse soodustuskelmuses, mis seineb selles, et PRIA-lt peteti välja peaaegu pool miljonit eurot,» rääkis riigiprokurör Eve Olesk «Aktuaalsele kaamerale».

Prokurör selgitas, et välja petud rahadega on kahtlustuse põhjal parendatud Toomas Tõniste äriühingule kuuluvaid kinnistuid, kuid Tõniste ise ei ole kahtlustatav ning Tõnistele kuuluv äriühing on kriminaalasjas tunnistatud kolmandaks isikuks.

Toomas Tõnistelt ei ole ERRil veel õnnestunud kommentaari saada.