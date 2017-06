TS Laevad täitis Pireti augud vahuga

«Meil on siiralt kahju, et selline õnnetus inimesega meie laeval juhtus. Oleme ka oma kahjutunnet inimesele väljendanud,» ütles TS Laevad teenindus- ja müügivaldkonna juht Pille Kauber Saarte Häälele.

Nimelt lõhkus üks naisreisija eelmisel neljapäeval augus oma kingad ja sai jalad siniseks. «Minul vedas, et sain auto uksest kuidagi moodi kinni, kuid mõne väikelast süles hoidva emaga võib juhtuda kohutav õnnetus,» rääkis ta Saarte Häälele.

Pille Kauber selgitas, et augud on konstruktsiooniliselt ette nähtud ja vajalikud, et tõsta üles luuk kauba laadimiseks masinaruumi. Ideaalis peaksid sõidukid asetsema kollaste joonte vahel ja siis jääksid suuremas osas sõidukite alla. «Hea tahte märgina otsustasime siiski kõnesolevad augud täita kivistuva vahuga, mis teeb meie elu keerulisemaks kauba laadimisel masinaruumi,» sõnas Kauber.