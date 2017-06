Haigekassa otsib laitmatu mainega uut juhti

Haigekassa nõukogu kuulutas möödunud reedel toimunud koosolekul välja korralise avaliku konkursi Eesti Haigekassa juhi kandidaadi leidmiseks. Senise juhi Tanel Rossi viieaastane ametiaeg lõppeb 30. septembril.

Töökuulutuses on kirjas, et haigekassa juhina nähakse liidriomadustega, kõrgharidusega tippjuhti, kes on arendusmeelne ja suudab oma ideid edukalt ellu viia, mõistab süvitsi ühiskondlikke protsesse ja oskab neis veenvalt kaasa rääkida.

«Oled Eesti Vabariigi alaline elanik, Sul on haigekassa juhtimiseks vajalikud põhjalikud teadmised, varasem edukas inimeste, raha ning tööprotsesside juhtimise kogemus,» seisab töökuulutuses. Kandidaat peab oskama eesti ja inglise keelt ning omama laitmatut reputatsiooni.

Viimasel aastal on haigekassal olnud kriitilised ajad. Mullu selgus, et haigekassa eelarve läks lõhki ligi 30 miljoniga, tänavu on ilmsiks tulnud mitu juhust, kus terviseasutused on petnud välja raviraha ning haigekassa ei ole hoolimata patsientide vihjetest koheselt reageerinud.

Eelmisel reedel rääkis töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski, et ta ei kahetse Tanel Rossi kaitsmist eelarvekriisi ajal.

- Kas te kahetsete täna seda, et kaitsesite haigekassa juhti Tanel Rossi mullu, kui selgus, et rahaasjad ei ole korras?

Miks ma peaksin seda kahetsema? Olukorras, kus Eesti inimesed vananevad ja haiglad teevad rohkem ületööd, et inimesi aidata, on haigekassa selles olukorras käitunud nii nagu seadus ja (haigekassa – toim) põhikiri ette näeb. Siin ei ole mingit küsimust.

See, kas haigekassa asutusena ja juhatuse esimees kui lõppvastutuse kandja on nende juhtumite puhul jätnud midagi tegemata, seda hetkel alust väita ei ole, sest auditid veel käivad. Kui need on valmis, siis on põhjust anda hinnanguid.

- Haigekassa saab sel sügisel endale uue juhi. Kas Tanel Rossil on mõtet uuesti kandideerida?

Haigekassa nõukogu otsustas kuulutada välja uue juhi konkursi, mille tähtajaks on 30. juuni. Kõigil, kes soovivad panustada ja kellel on olemas vajalikud eeldused, saavad oma kandidatuuri esitada. Kas Tanel Ross seda teeb, tuleb tema käest küsida.

