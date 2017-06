Häirekeskuse peadirektori asetäitjana asub tööle Merle Tikk

Tikk alustas tööd häirekeskuse peadirektori asetäitja ametikohal esmaspäeval, seni töötas ta politsei- ja piirivalveameti arendusosakonna valmisoleku ja reageerimise büroos, edastas häirekeskuse pressiesindaja.

Alvela sõnas, et Tikk tunneb hästi häirekeskuse töösaalide tööd hädaabikõnede vastuvõtmisel ja abi väljasaatmisel. «Merle senine töökogemus ning tema võime eest vedada ja innustada aitab kindlasti ellu viia häirekeskuse uusi väljakutseid nii uute tehnoloogiate kasutuselevõtul, kiire abi korraldamisel kui ka hädaolukordadeks valmisoleku parandamisel,» sõnas Alvela.

Alvela sõnul on lähiaastatel vaja arendada kriisiinfotelefoni kasutuselevõtmine häirekeskuse baasil. Ühe üleriigilise kriisiinfotelefoni käivitamine inimestele teadaoleval numbril aitab kriisi ajal edastada elanikkonnale olulist ja süstematiseeritud infot ning koguda inimestelt kriisiga seotud teavet. Samuti on vaja leida lahendused kiiret hädaabi mittenõudvate info- ja nõuandekõnede süsteemsemale teenindamisele, arendades häirekeskuse abi- ja infokeskust.

Merle Tikk on omandanud kõrghariduse sisekaitseakadeemias ning jätkab õpinguid magistriõppes. Alates 2000. aastast on ta töötanud häirekeskuses erinevatel ametikohtadel, alustades päästekorraldajana, tõustes peapäästekorraldajaks, Põhja keskuse juhataja asetäitjaks ja sealt edasi Põhja keskuse juhatajaks. Viimased neli aastat on Tikk töötanud politsei- ja piirivalveameti valmisoleku ja reageerimise büroos operatiivinfo ja ressursside juhtimise teenuse planeerijana.