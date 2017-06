Viimased nädalad koolis – kas kummivenitamine või tähtis osa õppetööst?

Ühe pealinna kooli 6. klassi õpilase lapsevanem on samuti oma lapsega sel teemal suhelnud ja laps leidis, et kool võinuks tõesti varem ära lõppeda. Kõneall olevas koolis on neli vaheaega, mis tähendab, et suvepuhkus algas lastel juba eelmisel nädalal, kuid nädal enne seda oli sealgi juba suurem õppetöö lõppenud. Lapsed osalesid lemmikloomapäeva üritustel, korrastasid kooliümbrust ja käisid ekskursioonidel.

Õppetöö ei toimu alati klassiruumis

Küsimus, kas koolilõpp kipub venima või on lastele õppeaasta lõpus välja mõeldud tegevused arendavad ja vajalikud, on korduvalt tõstatunud ka erinevates foorumites. Seda ka tänavu, kui Perekooli foorumis selle üle arutleti. Muu seas leidsid vanemad, et suvevaheajale ülemineku kord on kooliti erinev. Mõnes koolis käib tihe õppetöö lõpuni välja – ei ole õppekäike, spordipäevi ega muud sellist –, kuid mõnes hakati hindeid välja panema juba mai lõpus ja edasine nägigi ette ekskursioone, spordipäevi, matku.

Mitmed märkisid, et see kõik on osa õppetööst ja see, et õpitakse ka klassiruumist väljaspool, on igati hea – lastel on põnev, ühistegevused mõjuvad hästi nende omavahelistele suhetele ja lisaks arendavad need ka meeskonnatöö oskust.

Ka koolijuhid ütlevad, et aeg on edasi läinud ja alati ei peagi õppetöö toimuma just klassiruumis. «Olles ise direktori ameti kõrval ka tegevõpetaja, siis ma julgen küll väita, et minu õpetatavates 9.-12. klassides on õppetöö toimunud viimase tunnini ja seda vägagi intensiivselt,» nentis Jakob Westholmi gümnaasiumi direktor Rando Kuustik, et niisama aja surnuks löömist olnud ei ole. «See on siiski meie koolis valdav, et õppetöö toimub täies mahus ja ulatuses.»

Koolijuht tõi välja, et enne suvevaheaega on koolis olnud hulgaliselt õppekäike ja ekskursioone, mis on kas õppetöö osa või õppetööd täiendav osa. Lõpueksamite korraldus eeldab tema sõnul tõepoolest seda, et mingi osa õpetajatest on seotud eksamite läbiviimisega, kuid see on alati nii olnud ja ilmselt jääb nii ka tulevikus, kui just riik teisiti ei otsusta.

«See omakorda tingib väikeseid muudatusi teiste klasside õppetöös, aga ma ei näe, et need oleksid olnud nii drastilised kui seda on kirjeldatud. Ma näen, et selles küsimuses on pigem rohkem emotsioone ning kindlasti tehakse igas koolis, ka meie koolis, pidevalt analüüse ja parendusi õppetöö korralduses nii etteulatuvates plaanides kui ka jooksvalt õppeaasta kestel,» rääkis koolijuht, et õppetööga seonduvas on alati võimalik ka kaasa rääkida ja oma arvamust avaldada.

Ta täpsustas, et aastahinded pandi välja 7. juunil ja õppenõukogu, kelle pädevuses on otsustada õpilaste järgmisse klassi üleviimine või lõpetamine, toimus 8. juunil, mis tähendab, et klassijuhatajatele jäi enne aktuseid aega ka riiklikult nõutud dokumentatsiooniga ja tunnistustega tegeleda.

Nii oli ka Tallinna 21. koolis, mille direktor Meelis Kond tõi samuti välja, et õppimine ei toimu enam ainult klassiruumis. Kõik suve alguse tegevused on koolijuhi sõnul osa õppetööst ja nii käisid õpilased ekskursioonidel ehk õppekäikudel näiteks Padise seikluspargis ja Sagadi looduskeskuses.