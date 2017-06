Keskerakond jätkab Edgar Savisaare kohtukulude maksmist

Peasekretäri sõnul leiti erakonna juhatuses, et Keskerakond jätkab Edgar Savisaare toetamist, kuid konkreetsetest summadest ja võimalustest pole juttu veel olnud. «Erakond ei saa unustada inimest, kes on tugevalt panustanud nii Eesti riiki kui ka erakonda,» sõnas Korb.

Ta lisas, et toetuse puhul arvestati eelkõige inimlikku aspekti ehk seda, et erakonna rajaja on käimasoleva kohtuprotsessi ajal raskes olukorras ja ka Savisaare tervis on halb. «Leidsime, et erakonnal on moraalne kohustus endist pikaajalist esimeest toetada. Lisaks terviseprobleemidele tuleb arvestada, et kohtumenetlus võtab väga palju raha ning seetõttu otsustasimegi aidata,» selgitas Korb, kelle sõnul on Savisaar jätkuvalt ka erakonnas nõunikuna tööl.

Korbi sõnul on käimasolev kohtuprotsess erakonna jaoks kahetsusväärne, kuid aitab välja selgitada tõe ja sulgeda see peatükk. «Erakond on selgelt öelnud, et meie eesmärk peab olema valijate huvide kaitsmine ja tugeva riigi loomine, kus kõigil ühiskonna liikmetel on hea elada. Kohtuskäimine seda eesmärki täita ei aita ning seetõttu loodame jõuda peatselt lahendusteni,» lisas Korb.