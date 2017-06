Otseülekanne: Mikser ja Euroopa Komisjoni asepresident Paquet arutavad ELi tulevikku

Debatt «ELi tulevik: kas vajame rohkem või vähem Euroopa Liitu?» toimub kolmapäeval kell 10–11.30.

Euroopa Liit peab reageerima maailmas toimuvatele muutustele ja vastama muutuvates oludes kodanike ootustele. On selge, et edasi minna ei saa täpselt samamoodi kui seni. Euroopa Komisjon on algatanud Euroopa Liidu tulevikudebati ja pakkunud välja võimalused uute poliitikate loomiseks või edasiarendamiseks järgmise 10 aasta jooksul. Arutelu keskendub sellele, millises seisus on Euroopa Liit, mille eesistumist Eesti kahe nädala pärast alustab, ning millised on ELi võimalikud arenguteed ja Eesti huvid.

Arutelu juhib Tartu Ülikooli ja Eesti Välispoliitika Instituudi professor Andres Kasekamp.