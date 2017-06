Akadeemik: kiirkatamaraan tekitab Tallinna lahel eluohtlikke laineid

Vastates BNSi küsimusele, kas väheste kogemustega ja alles õppivad purjetajad, paadimehed ja kajakisõitjad peaksid Viking Fasteri saabumise ajal Tallinna lahelt lahkuma, vastas Magnus, et nood võiks sõita piirkonnas, kuis pole tihedat laevaliiklust.

«Soovitame, et kõik vähese kogemusega ja ennast ebakindlalt tundvad purjetajad ja kajakisõitjad treeniksid ja sõidaksid piirkonnas, kus puudub tihe laevaliiklus, mis võib põhjustada ootamatusi,» sõnas Magnus. «On tähtis, et kõik merel olevad inimesed kannaksid ilmastikule vastavat riietust ja päästevesti ning kaasas oleks ohutusvarustus ja merele sobivad vahendid hädateate edastamiseks või hädasignaali andmiseks. Kindlasti peavad enne veekogule minemist olema head eelteadmised ja füüsiline vorm ning enda või kaaslase päästmiseks tuleb selgeks teha enesepäästevõtted.»

Soomere rääkis, et Tallinna lahel laevade tekitatud suurte lainete diskussioon algas üle 15 aasta tagasi, kui siin kurseerisid laevad Autoexpress 1 ja 2, Superseacat ja Nordic Jet Line'i laevad.

«Ka tollal olid lained ohtlikult kõrged,» sõnas Soomere. «Meie mõõdetud lainetest kõrgeim oli üle Aegna rannavetes 2,5 meetri. Mõõteriist näitas 2,7, aga on teatav määramatus, nii et me ütleme, et kindlalt üle 2,5. Aegna muuli juures oli keskeltläbi päeva kõrgem laine üle 1,5 meetri ja siin me räägime lainetest, mis on veel lauged ja murdumisest kaugel.»

Soomere märkis, et need kiiresti sõitvad laevad lõpetasid sõitmise, sest neid polnud enam võimalik opereerida. «Tekkiv laine on ju energia ja selle tekitamiseks peab laev kütust kulutama ning üksteise järel viidi need liinilt ära ja sellest hakkab varsti kümme aastat saama,» sõnas ta.

Teadlane märkis, et nimetatud aluste lahkumisega enam-vähem samal ajal tulid liinile Tallinki Star ja Superstar ning Viking Express, mis seilavad veidi aeglasemalt. «Nad seilavad täpselt niipalju aeglasemalt, et lainete kõrgus jääb mõistlikkuse piiridesse ja nii on see olnud päris mitu aastat,» rääkis ta.

«Nüüd on liinil Viking Faster, mille lained on märksa kõrgemad kui ülejäänud laevadel. Olen näinud hulka videosid ja julgen öelda, et see kümne aasta tagune aeg on tagasi,» tõdes Soomere.

«Maailmas on taolisi asju vaadeldud tõsise ohuna inimeste elule ja varale ja need maailma riigid, kelle edu me kadestame – Uus-Meremaa, Taani, USA ja paljud teised, mis mul hetkel meelde ei tule –, on sätestanud päris karmid reeglid laevade tekitatud lainete kõrgusele. Nii näiteks sätestati nii Taanis kui ka Uus-Meremaa looduslikult tundlikes piirkondades maksimaalseks laine kõrguseks 30 sentimeetrit. Muidugi on siis tegemist natuke vaiksemate kohtadega kui Tallinna laht, aga seda peeti ohutuks,» rääkis Soomere.

Teadlane toonitas, et Tallinna lahel on olnud 10–15 aastat tagasi väidetavalt lainetega seotud surmajuhtumeid. «Väidetavalt lõi laevalaine umbes 15 aasta eest ümber paadi ja vette kukkunud inimene suri kopsupõletikku. Samuti on seostatud ühe ehitusfirma juhi surma paadi ümber mineku tõttu laevalainega. Kumbagi juhtu pole juriidilise täpsusega tõestatud. Küll on aga selge, et sellised pikalt üle meetri ulatuvad lained laugetena lähevad märksa kõrgemaks ja järsemaks murdumise hetkel ja need on eluohtlikud ka täiskasvanutele, rääkimata lastest.»