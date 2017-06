Rahapesuafäär Kärdla sadama ehitamisel viib kohtu ette mitu ettevõtjat

Hiidlased ootasid uue sadama valmimist pikisilmi. Oli ju kunagine sadam hävinud Teise maailmasõja pommitamises. Sadamat ehitati kahe aasta jooksul ja lõpuks, 2014 aasta 24. mail see pidulikult avatigi.

Paraku varjutas kauaoodatud sündmust asjaolu, et keskkriminaalpolitsei oli kaks kuud varem kinni pidanud sadama ehitust juhtinud Hillar Kuke.

Toona oli teada vaid see, et meest kahtlustatakse SA Kärdla Sadam juhatuse liikmena vara suures ulatuses omastamises ning lisaks on kahtlustatavana kuulatud üle ka mitme ettevõtte juhid.

Tänavu jaanuaris selgus, et kahtlustus on esitatud ka rahapesus. Nüüd, rohkem kui kolm aastat pärast Kuke kinnipidamist on lõpuks asi jõudnud nii kaugele, et süüdistus on esitatud ja pärast jaanipäeva toimub kriminaalasjas eelistung.

Rahapesu viib trellide taha

Kokku on süüdistus esitatud viiele mehele ja viiele nendega seotud juriidilisele isikule. Neile heidetakse ette erinevaid kuritegusid, näiteks soodustuskelmust, toimingupiirangu rikkumist, dokumentide võltsimise ja nende võltsitud dokumentide kasutamist.

Kõige tõsisem süüdistus on esitatud karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb rahapesu, mis on läbi viidud grupiviisiliselt ja suures ulatuses. Sellise teo eest karistatakse süüdi mõistmisel kahe kuni kümne aasta pikkuse vangistusega.

Kuid kokkuvõtlikult võib mahuka süüdistuse võtta kokku nii: mehed püüdsid endaga seotud ettevõtteid kasutades muuta näiliselt seaduslikuks pettuse teel Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) toetustena saadud raha enam kui 179 000 euro ulatuses.

«Selle juhtumi puhul pole niivõrd oluline see, millist kasu on keegi ebaausate võtete abil saanud, vaid et seadusi ja reegleid järgitaks, ning et oma ja kogukonna rahakott ei läheks segamini,» kommenteeris ringkonnprokurör Küllike Kask.

Esitatud süüdistus käsitleb kuue aasta taguseid sündmusi. 18. augustil 2011. aastal esitas Kärdla linnavalitsus EASile taotluse sadama rekonstrueerimise rahastamiseks. Kogu projekti maksumus oli taotluse järgi enam kui 4,5 miljonit eurot. EAS otsustas seda toetada ligikaudu 3.1 miljoniga.

Mõistlik menetlusaeg Postimees uuris prokuratuurist, et kui süüdistus käsitleb kuue aasta taguseid sündmusi, kas siis pole ohtu, et kuriteod kipuvad mõistliku menetlusaja piiridest välja jääma. Prokurör Küllike Kask sõnas, et arvestades süüdistuses kirjeldatud kuriteo lõpuleviimise aega, kriminaalasja mahukust ja süüdistatavate rohkust, on menetlemine jäänud mõistliku aja piiresse. «Prokuratuur heidab Kärdla sadama kriminaalasjas süüdistatavatele ette tegusid, mis said küll oma plaanides alguse kuus aastat tagasi 2011. aastal, kuid viidi lõpule aastatel 2012-2013, kui käis tegelik ehitustegevus ning EAS tegi toetussummade väljamaksed. Teise astme kuritegude puhul on aegumistähtaeg viis aastat; esimese astme kuritegude - antud kaasuses rahapesu puhul - 10 aastat. Ühe süüdistuse peategelase Hillari suhtes kohaldati 2015. aastal ka tõkend, seega katkes aegumine 2015. aastal,» selgitas ta. Lõpliku otsuse menetlusaja mõistlikkuse kohta teeb kohus.

Projekti elluviimiseks sõlmis linnavalitsus 2011. aastal koostöölepingu sihtasutusega Kärdla Sadam, mille juhatuse ainus liige oli just Hillar Kukk (58). Sihtasutuse ülesandeks jäi kogu ehitusega seonduva korraldamine, koordineerimine, kuludokumentide esitamine ja toetusrahade sihipärane kasutamine.