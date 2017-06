Õigusprofessor Savisaare protsessist: tohutu riigi ressurss läheb käiku ilma mingi tulemuseta

«Kindlasti on kahju, et asi nii kaua aega võtab, sest tohutu riigi ressurss läheb kogu aeg käiku, aga mingit tulemust sellest ei tule,» lausus ta. Ginter tõdes, et arvata võis, et protsessi algul tuleb igasugu taotlusi ja tingimuste küsimusi.

«Eks see ole tagantjärele tarkus, aga kui terviseekspertiisi akt oli käes nende mitte just kõige selgemate juhtnööridega, siis oleks seda võinud ette näha ja esimeseks päevaks kohe eksperdi kohale kutsuda,» rääkis ta.

Professor tõdes, et seda, kas Savisaare tervisega üritatakse protsessi tahtlikult venitada või mitte, on eemalseisjal ilma meditsiiniliste teadmisteta üsna võimatu hinnata. «See kõik võib olla väga loogiliselt seletatav, sest kui inimesel tõepoolest oli öösel halvem enesetunne kui mõni päev varem, siis on loogiline, et ta oma raviarstiga ühendust võtab ja ta kaasa võtab. Samal ajal ei saa välistada ka sellist kaitsetaktikat,» lausus Ginter ja lisas, et kui just keegi ei taba, et Savisaar läheb vahepeal kuskil sporti tegema, siis sellele hinnangut anda ei saa.

Mida arvab Ginter võimalikest kokkulepete sõlmimistest, milleks suvel pea mitu kuud aega on? «Juttu on olnud, et võib-olla mõned protsessi osalised lähevad prokuratuuriga kokkuleppele. Keskerakond on öelnud, et nemad on kokkuleppest huvitatud, aga samal prokuratuur ütleb, et erakonnaga sellest juttu olnud ei ole. See võib viidata sellele, et prokuratuur seda tegelikult ei taha, aga midagi kindlat selle kohta väita ei saa,» lausus ta.

Igal juhul on sellisel venival protsessil osalemine kõikidele ebamugav, nentis Ginter. «Kõik sõltub nüüd sellest, milline positsioon edaspidi terviseseisundi kohta võtta. Kui leitakse, et tervis siiski on nii nõrk, nagu see väljastpoolt paistab, siis ei olegi midagi ette võtta, tuleb oodata, kuni Savisaare tervis toibub, aga kindlasti oleks kahetsusväärne, kui see oleks ainult taktikaline käitumine,» lisas ta.

Eilsel kohtuistungil pidi Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi ekspert Marika Väli Savisaare kaitsjatele põhjalikult selgitama, kuidas Savisaare tervist hinnanud neljaliikmeline ekspertkomisjon moodustati. Lisaks kolmele EKEI eksperdile kaasati komisjoni Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) kardioloogiakeskuse teadusjuht, kardiovaskulaarse meditsiini professor Margus Viigimaa.

Advokaadid uurisid ütlusi andnud Välilt, kas vannutamata eksperti Margus Viigimaad ka hoiatati enne oma ekspertarvamuse andmist selle eest, et teadlik vale ekspertarvamuse andmine on seaduse järgi karistatav.

Kardioloog Margus Viigimaa kinnitas Postimehele, et teda hoiatati enne ekspertarvamuse andmist, samuti, et ta andis selle kohta, et teda on hoiatatud, ka enda allkirja.