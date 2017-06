Põdder: Savisaar võib paariks päevaks haiglasse jääda

«Arvan, et paariks päevaks jääb Savisaar kindlasti haiglasse,» ütles Põdder BNSile. Ta avaldas lootust, et haiglas saadakse Keskerakonna kauaaegse juhi süda taas normaalselt lööma.

«Normaalne rahuliku oleku pulss on 70 lööki minutis +/- midagi, aga mitte 120,» lausus ta ja lisas: «Samuti on tema veresuhkur lubamatult kõrge.»

Põdder märkis, et juba kolmapäeva hommikul oli Savisaare tervisenäitajad kehvad, kuid Savisaare enda seisukoht oli, et tema tahab hirmsasti võitlusesse minna. «Keeldus hommikul haiglasse minemast,» rääkis Põdder. «Tema tahtis [prokurör Steven-Hristo] Evestusega nii-öelda võitlema minna, aga me ei saa seda lubada, sest lõpuks on kes süüdi – arst süüdi, kohtunik süüdi.»

Kella 10.20 ajal kohtumajja jõudnud kiirabibrigaad vaatas Savisaare üle ja leidis, et Savisaar pole võimeline istungil osalema. Seetõttu katkes ka kolmapäevane kohtuistung ja kohus jätkab protsessi pärast suvepausi augustis.