Päästeamet Londoni kõrghoone põlengust: ka meie oleksime sellises olukorras võimetud

Soodla märkis, et Londoni põleng on kahtlemata kahetsusväärne ja sedavõrd mastaapseid tulekahju ohte ei tohi alahinnata. «Me ei tea, mis täpselt Londonis juhtus, et tulekahju sellise ulatuse võttis, aga me uurime selle kindlasti välja.»

Tema sõnul võis esmasel hinnangul tegu olla tuleohutusnormide või -nõuete rikkumisega. Seda enam, et kõrghooned projekteeritakse suurema tulekindlusega kui näiteks tavahooneid.

«Kui Eestis toimuks samadel tingimustel kõrghoone tulekahju ehk hoone oleks lausleekides, siis oleksime ka meie võimetud seda efektiivselt kustutama ja inimkaotused oleksid väga suured,» tõdes ta.

Soodla lisas, et uute kõrghoonete puhul meil tuleohutusnõuete rikkumisega suuremaid probleeme ei ole, kuid muret teevad vanad Nõukogude Liidu aegsed kõrghooned.

Viimane suurem kõrghoone põleng leidis aset tänavu 27. mail Tallinnas Mustamäel Vilde teel, kus põles 14-korruselise kortermaja seitsmes korrus nõnda, et tuli levis edasi ka kaheksandale korrusele. Täielikult hävis kaks korterit ning lähedal asuvad korterid said vee- ja suitsukahjustusi. Seitse elanikku viidi põlengu järel haiglasse kontrolli.

Vilde tee 112 põles kortermaja seitsmes korrus. Foto: Ernest Bondarenko

«Seekord läks hästi, aga me ei ole kunagi kaitstud selliste sündmuste eest, kui tuleohutusnorme ei järgita,» nentis Soodla, kelle sõnul võivadki ränkade tagajärgedega tulekahjud Eesti kõrghoonetes puhkeda juhul, kui rikutakse kehtestatud ehitus- ja tuleohutusnõudeid.

Kuid millised tuleohutusnormid on meie kõrghoonetel? Soodla selgituste kohaselt peavad kõrghoonete kandkonstruktsioonid põlenguolukorras vastu pidama vähemalt 120 minutit. Sama aeg on ette nähtud ka tuletõkkeseintele, kui tegemist on eluhoonega.

«Kui võtta üldised nõuded, siis kortermaja puhul peab iga korter olema tuletõkkesektsioon, mis tähendab, et teatud aja jooksul ei tohi tuli sealt ruumist väljuda,» selgitas ta ja lisas, et üldiselt peab kõrghoone olema varustatud ka automaatse kustutussüsteemiga.

Üldist päästevõimekust kommenteerides märkis Soodla, et Eestis on redel ja tosin tõstukautot, mille kõrgus ulatus jääb vahemikku 30-54 meetrit. «Oleme võimelised katma täielikult 10-18-korruselise hoone ja meil kasutusel olevad redel- ja tõstukautod on nii elupääste kui ka tulekustutuse võimekusega,» kinnitas ta.

Soodla lisas, et kõrghoone kustutamine toimub «seest poolt rünnates alt üles», mis tähendab, et päästeautod pumpavad vett hoone tuletõrje voolikusüsteemi, mida siis päästjad kasutavad oma voolikutega ja joatorudega korrus all pool põlevat korrust, ning sedasi liigutakse tulele vastu.

Londoni kõrghoones ööl vastu tänast puhkenud tulekahjus sai kinnitatud andmetel surma vähemalt kuus inimest ja 20 inimese seisund on kriitiline. Politseiülem Stuart Cundy on tunnistanud, et päästeoperatsioon 24-korruselises hoones Grenfell Tower on keeruline ja kestab arvatavasti mitu päeva. Hoones on vähemalt 120 korterit ning põlenguga võitleb 200 tuletõrjujat 40 päästeautoga. Hoone ehitati 1974. aastal.

Loe veel: Otsepilt ja blogi: Suurbritannia pealinnas puhkes kõrghoones suurpõleng