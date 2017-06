Saarte Hääl: Palo astus Kuressaare üüriturust kõneldes totaalselt ämbrisse

Teema tõstatus sellest, et minister tõi kvalifitseeritud tööjõust ja elamisvõimalustest rääkides näiteks Saaremaa, kus ta oli hiljuti visiidil käinud. Palo sõnul öeldi talle ühes siinses elektroonikatööstuses, et nad tahaksid laieneda, kuna kliendid ja eksportturud on selleks olemas, aga samas pole neil enam võimalik kohapealt inseneriharidusega töötajaid leida, sest kõik on juba tööle võetud.

Kui inimene oleks aga mandrilt valmis Saaremaale tööle tulema, siis ei ole tal siin lihtsalt kusagil elada. «Minge vaadake Kuressaare kinnisvaraportaali, kas te leiate mõne kahetoalise korteri, mida rentida. Kui, siis (maksab see – toim) 1000 eurot kuus,» ütles Palo. «Niimoodi see paraku on, sest Kuressaare on muu hulgas, nagu teame, üks tore kuurortlinn, mille tõttu hinnad on märkimisväärselt kõrgemad ja turusaadavused väiksemad.»

Saarte Häälel kinnisvaraportaale kammides ministri viidatud üürihindu leida ei õnnestunud. Tõsi, parasjagu oli portaalides üleval üldse ainult kaks üürikuulutust ja needki eelkõige lühiajaliseks peatumiseks ehk teisisõnu – tegemist on pigem hooajaliste külaliskorteritega.

Domus Kinnisvara maakler Jüri Aljas tõdes hinnaküsimust kommenteerides, et Urve Palol on õigus vaid selles, et kinnisvaraportaalidest leiab tõesti vaid külaliskorterite üüripakkumisi ning nende hinna suurusjärk on tõepoolest ehk 1000 eurot kuu. «Kuid ministri hinnang üüriturule ainult kinnisvaraportaalide info põhjal on ekslik,» toonitas Aljas.