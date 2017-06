Politseil on vahi all rekordarv pedofiile

Tunnustatud Tartu psühholoog elas võigast topeltelu ja mõisteti süüdi pedofiilias. Pilt on illustratiivne

Viimase pooleteise kuu jooksul on ainuüksi Tallinnas ja Harjumaal võetud vahi alla kuus pedofiilia kahtlusega meest, kokku on arvatavaid pedofiile vahi all 13.