Politsei kasutas operatiivautot lõhkunud mehe ohjeldamiseks jõudu

Politsei sai teisipäeval teate, et et Türil Tallinna tänava kortermajas lõi alkoholi tarvitanud 44-aastane mees oma endist elukaaslast ja võttis ära kasutütre mobiilikaardi, teatas Lääne prefektuur.

Esialgu lahkus mees sündmuskohalt, kuid ajal, mil politsei kannatanutelt ütlusi võttis, ilmus mees kortermaja trepikoja juurde tagasi. Politseipatrull palus mehel oma tegu selgitada, kuid selle peale viskas mees taskus oleva telefoni jõuga vastu maad ning süüdistas telefoni lõhkumises korrakaitsjat. Samuti muutus mees oma sõnade ja käitumisega üha agressiivsemaks ning politseipatrull otsustas mehe jaoskonda toimetada.

Kinnipidamise käigus muutus mees aina rahutumaks ning hakkas patrullauto tagaistmel jalgadega sõiduki sisustust lõhkuma. Mehele tehti hoiatus, kuid ta jätkas lõhkumist, mille tulemusena eraldus sõiduki kõrvalistuja istmelt peatugi ja rebenes puruks seljatoe istmekate. Samuti jätkas mees politseinike ähvardamist. Korrakaitsja tegi uue hoiatuse, kuid ka see ei aidanud.

Seepeale kasutas politsei tema suhtes teleskoopnuia, lüües teda parema jala reie välimise külje vastu. Endiselt ei näidanud kinnipeetu rahunemismärke ning tema transportimiseks kutsuti kohale politseibuss, mis toimetas mehe Paide politseijaoskonda.

Politseisõiduki lõhkumise eest alustati mehe suhtes väärteomenetlus ning eile toimunud istungil leidis kohus, et mehe tegude eest on kohane karistus kümme arestipäeva.

Paide politseijaoskonna juht Margus Toomsalu nentis, et tõenäoliselt ei oleks mehe käitumine oma lähedaste, politseinike ega ka politseisõiduki vastu olnud nii jõuline, kui seda poleks võimendanud alkohol.

«Tihtipeale ei suuda rikkuja kainenedes ka ise oma purjuspäi tehtud vägitükke mõista ja selgitada, kuid tegu on juba tehtud. Selline käitumine toob aga enamasti karistuseks päevad arestikambris, kus rikkujale loodetavasti meenub, et korrakaitsjate töö takistamine tähendab, et keegi võib jääda väga vajaliku abita,» sõnas Toomsalu.