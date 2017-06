Põdder: Savisaar on jätkuvalt haiglaravil

«Savisaare tervislik seisund eeldab praegu veidi pikemat haiglas viibimist,» ütles Põdder ERRile.

Põdderi sõnul ei saa ta delikaatseid terviseandmeid avaldada, kuid see, et Savisaar oli vaja haiglasse toimetada, oli selge juba enne kolmapäevast kohtuistungit.

Põdder rääkis, et Savisaar oli väga vastu haiglasse minemisele ega tahtnud kiirabi, vaid tahtis kindlasti kohtuistungile minna.

Raviarst märkis, et tuli eile kohtusse ise omal initsiatiivil, kuna oli ajakirjandusest lugenud, et EKEI ekspert Marika Väli soovitas ühe variandina, et raviarst osaleb istungil.