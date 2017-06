Politsei palub abi 81-aastase mehe leidmisel

Piirkonnapolitseinik Sander Karu selgitas, et Leo on väga liikuv ning varemgi murettekitavalt pikaks ajaks kodust eemale jäänud, kuid seni alati elu ja tervise juures üles leitud või naasnud. «Kuna Leol on terviseprobleeme ja ta võib pikemat aega kõrvalise abita jäädes ohtu sattuda, on tema kiire asukoha selgitamine eluliselt oluline,» selgitas piirkonnapolitseinik.

Kogutud info järgi määras politsei peamised suunad, kuhu mees võis liikuda. «Leo võis võtta suuna Võrumaale Meremäe valda, kus on tema sünnikodu. Praegu pole ta sinna jõudnud. Samuti kontrollisime teisi kohti nii Helmes, Tõrvas kui ka Obinitsas, kus Leo muidu aega veetis,» rääkis piirkonnapolitseinik.

Mehe varasem käitumismuster annab põhjust arvata, et ta võib sõita ka hääletades. «Kui näete Lõuna-Eestis mõne tee ääres eakat meest hääletamas, palun peatuge ja selgitage, kas tegu võib olla Leoga, keda lähedased ja politsei leida püüavad,» soovitas piirkonnapolitseinik.

Leo on umbes 170 cm pikk, lühikeste hallide juuste ja habemega. Ta on seljas musta-pruuni värvi kampsun ning jalas sinakashallid velvetpüksid.

Kõigil, kel on infot Leo asukohast, palutakse sellest teatada hädaabinumbril 112.