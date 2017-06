Taliban võttis Eesti filmitegija vangi

OTSE: POSTIMEHE PÄEVAINTERVJUU LAIAPEAGA! Afganistanist kodumaale naasnud Laiapea annab täna kella 15.55 ajal Postimehe ajakirjanikule Marian Võsumetsale intervjuu, mida saab jälgida otseülekandes!

Laiapea jõudis eile tagasi Afganistanist, kuhu ta sõitis 16. aprillil jätkama seal elavate nõukogude ekssõdurite elu käsitlevat filmi. «18. aprillil reetis minu ja mu sõbra ja tõlgi Mohsini meie usaldusisik, kes pidi meid viima Shindandi filmima nõukogude ekssõdurit. Meid varitses ja võttis kinni rühm Talibani liikmeid. Meilt võeti ära kõik – kaamerast sõrmusteni,» kirjeldas ta.

30 tundi hiljem juhtus midagi, mida Laiapea kirjeldab kui imet. «Meid ei tapetud ega jäetud pantvangideks, vaid viidi suurele maanteele, kuhu oli meile järele kutsutud Afganistani Julgeoleku (NDS) autod,» kirjutas ta.

Talibani käes oldud 30 tunni sisse mahtus tema sõnul väga palju, kuid mis täpselt, jätab ta lahti rääkima. Seejärel võttis NDS nad kinni ja viis Herati vanglasse. Heratist viidi nad paari päeva pärast Kabuli eeluurimisvanglasse.

«Kaks kuud kestnud vangistuse ja uurimise järel selgus lihtne tõsiasi, et me oleme süütud ja ma ei ole ei Iraani ega Pakistani ega ühegi teise riigi spioon. Meile ei esitatud süüdistust. Minu kallite lähedaste, välisministeeriumi töötajate, Kabuli Briti saatkonna töötajate ja paljude teiste inimeste ühiste pingutuste ja palvete toel vabanesin ma vanglast nr 501 13. juunil kell 13.30 ja jõudsin eile koju,» kirjeldas Laiapea.

Kaheksa päeva enne tema vabanemist oli vanglast pääsenud ka tema sõber Mohsin. «Kõigest, mida kogesin, ei saa ega suuda siin praegu rääkida, see jõuab aga raamatusse, mida asun peagi kirjutama. Ühes olen veendunud - ka sellel eluetapil ja kõigel juhtunul oli ja on tähendus ja mõte,» kirjutas ta.

Välisministeeriumi avalike suhete osakonna peadirektori Maria Belovase sõnul on ministeeriumil väga hea meel, et see juhtum lahenes ja kodanik on tagasi kodus oma pere juures. «Välisministeeriumi ametnikud aitasid juhtumi lahendamisele kaasa koostöös teiste Eesti ametkondadega ning erinevaid diplomaatilisi kanaleid kasutades,» kommenteeris Belovas. Kuidas täpselt kogu olukord lahenes, ei saa ministeerium avaldada.

Küll aga soovitab välisministeerium täielikult vältida reisimist Afganistani, kuna riigis valitseb ebastabiilne olukord ja välisriikide kodanike julgeolek ei ole tagatud. Riigis viibides on nõutav äärmine ettevaatlikkus.