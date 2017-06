Vallavanem: teede sulgemiste taga on alati naabrite tüli

«Selle taga ei ole mitte midagi muud kui kahe naabri vaheline tüli, nagu paljudel puhkudel. Muud asjad on toimunud selle tüli tagajärjel ja tulemuseks on, et üks naaber maksab teisele kätte ja kõik vannuvad,» rääkis Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi.

Vallavanema sõnul on vaidlusalune tee paarsada aastat vana ning selle sulgenud mees ostis maja mitte väga ammu. «Maa, millel on tee, ei ole tema põlistalu, vaid ta erastas selle riigilt soodushinnaga,» rääkis Kirtsi. Ta lisas, et maad ostes oli uus omanik hästi kursis, et seal asub avalik tee.

Ta tunnistas, et analoogseid tülisid on vallas veel ja neil on alati üks ühine tunnus – konflikt naabrite vahel. Uusi teesulgemise juhtumeid esialgu pole, kuigi oht selleks on olemas. «Siin-seal naabrid purelevad ja on ähvardatud, et võime tee sulgeda,» lisas ta.

Harjumaal asuvas Kolgakülas oli tosina kinnistu omanikul poolteist aastat probleeme oma krundile pääsemisel, sest Jaan Latik sulges u 60-meetrise teelõigu. Kui vald seadis teejupile sundvalduse, kaebas mees selle kohtusse ning riigikohtuni välja protsessides saavutas ka võidu. Tõsi küll, kohtuvõidust hoolimata peab ta tee lahti hoidma, sest riigikohtu kinnitusel on tegu avaliku teega, mille sulgemiseks tal õigust pole.

Ootamatu kohtuotsus

Kirtsi tunnistas, et riigikohtu otsus rahuldab neid, kuigi oli nende jaoks ootamatu. «Ootamatu sellepoolest, et see tee on volikogu otsusega tunnistatud avalikuks teeks, see on riiklikusse teede registrisse kantud, aga kohus võttis argumendiks, et sellel ei ole planeeringu tuge ja siis sundvaldust seada ei saa,» selgitas Kirtsi.

Kohtulahendist hoolimata on Kirtsi kindel, et vaidlusalusele teejupile sundvalduse kehtestamine oli õige otsus. «Meie eesmärk oli tee taas avada ja ma olen kindel, et kui vald seda sundvaldust poleks seadnud, siis see tee oleks jätkuvalt kinni,» ütles Kirts.

Paberimajandus korda

Poolteist aastat suletud tee avati naabritele mullu jõulude paiku. «Vald saavutas selle, et kohtutäitur andis oma volitused vallale üle ja me teavitasime kinnistuomanikku, et kui ta teed ei ava, siis me lõikame need väravad maha,» sõnas vallavanem. Sellest tee avamiseks piisas.

Kirtsi sõnul pole nad pärast kohtuotsuse välja kuulutamist Jaan Latikuga rääkinud, aga ta ei pea seda ka avalikuks. «Kui väravad on lahti, siis meil ei ole temaga millestki rääkida,» ütles ta.

Kuna Riigikohus leidis, et vallal polnud õigust sundvaldust kehtestada, siis peab vald nüüd paberimajanduse korda ajama. «Meil kehtib siiani Loksa valla üldplaneering, kuhu mingil põhjusel teid ei ole peale kantud. Kui läbi planeeringu neid asju korda ajada, siis see võtab aastaid ja sellest ei tule midagi välja,» rääkis Kirtsi. Praegu menetluses oleva üldplaneeringuga on kavas asi seaduse silmis korda ajada, samas möönis vallavanem, et ka see protsess nõuab aega.