Otseülekanne konverentsilt «Rohkem investeeringuid – milliseid ja kuidas?»

Konverents algab reedel, 16. juunil kell 9.30 Swissotel Tallinna konverentsikeskuses.

Eesti on varem olnud Euroopa Liidu riikide kontekstis aktiivne investeerija, kuid viimaseid aastaid on iseloomustanud selge erasektori investeeringute vähenemise trend. Konverentsil analüüsitaksegi investeeringute nappuse probleemi olemust ning arutletakse selle üle, mille taha targad investeeringud takerduvad ning mil moel riik saaks investeeringute, eelkõige just kõrgema lisandväärtuse loomisele suunatud investeeringute, tegemisele paremini kaasa aidata.

Ettekannetega esinevad ja aruteludes osalevad tunnustatud majanduseksperdid ja ettevõtjad Eestist ning välisriikidest.

Ingliskeelne videoülekanne