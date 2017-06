Malevasse pääsemine läheb noorele ootamatult kalliks maksma

«Ma ise töötan teises poeketis ja minult küll sellist tõendit ei nõuta,» rääkis Postimehe poole pöördunud ema. Naise sõnul peab temal kui infoletitöötajal, kes samuti toiduainetega kokku puutub, olema tervisetõend. Selle saamiseks on nõutav vaid röntgen ja vereanalüüs, Rimi abitöölisena töötavalt koolilapselt aga nõutakse toidukäitlejatõendit, mille saamiseks on vaja teha lisaanalüüse. Ilma selle tõendita rühma ei pääse.

«Kui ma polikliinikusse helistasin ja selle tõendi summat kuulsin, siis see tundus ikka väga suur,» tunnistas naine. Tõendi vajalikkus jääb talle arusaamatuks, sest tema töökohas lastakse koolilastel kosmeetikaosakonna riiuleid korrastada. «Köögipoolele, kus pitsasid ja salateid tehakse, neid kindlasti ei lasta, ka puuvilja- või piimaosakonnas on täiskasvanud tööl,» rääkis naine.

Rimi pressiesindaja Katrin Batsi sõnul võtab sel aastal suveperioodil tööle ligikaudu sada noort, kes teevad kaupluses lihtsamaid abitöid, näiteks paigutavad kaupu riiulitesse. Toidukäitleja tõendi nõuet põhjendas Bats nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusega, mille kohaselt peab toitlustuses töötavatel inimestel olema kehtiv tervisetõend.

«Sel on ka väga arusaadav põhjus, nakkushaiguseid põdevad inimesed ei tohi toidu käitlemisega tegeleda, et tagada klientide ohutus,» rääkis Bats. Kõigile toidupoes töötavatele inimestele tehakse tervisetõendi saamiseks bakteriaalsed analüüsid, et välistada sellisel teel levitavate haiguste levikut.

«Tervisetõendi tasu maksab Rimi töötajale kinni, ilmselt on sellekohane info malevlase lapsevanemal kahe silma vahele jäänud,» lisas poeesindaja.

Lapsevanemale tuli tõendi hüvitamine poeketi poolt üllatusena.