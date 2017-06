Haljala lähistel rängas liiklusavariis hukkunud mehed olid purjus

21. märtsil kella 8.50 ajal põrkasid Tallinna-Narva maantee 87. kilomeetril Haljala lähedal kokku Tallinna poolt tulnud Volvo veok koos suurhaagisega ja Narva poolt liikunud Mercedes. Kokkupõrke tagajärjel hukkusid sündmuskohal sõiduautos viibinud mehed: 28-aastane autojuht ja temaga koos sõitnud 29-aastane mees.

Rakvere politseijaoskonna juhi Indrek Linki sõnul selgus uurimisel, et sõiduauto juht oli õnnetuse hetkel kriminaalses alkoholijoobes.

Vahetult pärast toimunut lahvatas uudisteportaalides arutelu õnnetuse ja selle põhjuste üle ning sõna võttis ka isik, kes mehi samal päeval enne õnnetust Rakveres Vaala keskuse lähedal nägi. «Kurvemaks teeb asjaolud see, et kommenteerides väideti, et juba kaupluse juures olid mehed tugevas joobes, käitusid avalikku rahu rikkudes ning istusid peatselt autosse ja sõitsid edasi. Tahan kõigile südamele panna, et sellistest juhtumitest tuleb koheselt teavitada politseid lühinumbril 112,» rääkis Link BNSile.

Tema sõnul suhtub politsei kõikidesse teadetesse võimaliku joobes juhi kohta väga tõsiselt. «Taolised infoteated tähelepanelikelt kodanikelt aitavad kaasa joobes juhtide tabamisele ja on ära hoidnud nii mõnegi traagilise liiklusõnnetuse. Ka sel päeval oleksid meie patrullid infot kindlasti kontrollinud. Juht oleks hommikul kainenedes end küll arestimajast leidnud, kuid mehed oleksid täna ehk veel elus,» ütles Link.

«Samade kommentaaride seas on toodud arvamus, et kui peale info andmist kedagi ei leita, karistatakse hoopis teatajat väärteokorras. See aga ei vasta tõele. Karistatakse neid, kes tahtlikult operatiivteenistuste tööd häirivad, tehes selleks korduvalt valeväljakutseid,» lisas Link.

Kuna liiklusõnnetuse põhjustaja ise hukkus, lõpetas politsei prokuratuuri loal kriminaalmenetluse.