Kohus saatis oma naise jõhkralt tapnud mehe 13 aastaks vangi

Kohus leidis, et 31-aastase Aleksandri süü tapmises on tõendatud ja tal tuleb selle eest 13 aastat vanglas veeta, nagu nõudis ka prokurör. Kaitsja taotles seevastu süü kvalifitseerimist raskete tervisekahjustuste tekitamiseks, millega kaasnes ohvri surm, viidates sellele, et Aleksandril puudus isegi kaudne tahtlus surma põhjustamiseks.

Põhjaranniku kirjeldust mööda toimus veretöö Kohtla-Järvel 2014. aasta 21. juuni varahommikul, kui 31-aastane Aleksandr joobnuna baarist koju jõudis. Ta oli vihane, sest just enne seda oli ta baarikakluses peksa saanud. Nagu ta ise pärast ütles, oli ta vihane veel selle pärast, et temani jõudis info, et naine petab teda.

Naise peksmine algas rusikatega. Näkku, pähe ja rindu. Aga peamiselt pähe, nagu poksiga tegelnud Aleksandr ikka harjunud oli. Teisest toast piilusid ukse vahelt kaks väikest last, kuidas nende ema pekstakse. Aleksandr ütles hiljem kohtus enda kaitseks, et saatis lapsed oma tuppa tagasi ja pani ukse kinni, et need ei näeks, kuidas isa ema peksab. Ja peks läks edasi. Kui rusikatest jäi väheseks, haaras Aleksandr köögis ette juhtunud lõikelaua ja lõi sellega naist pähe nii, et laud purunes.

Nähes, et ohvri seisund on raske, palus Aleksandr naabrinaisel kiirabi kutsuda. Kohale tulnud meedikutele ütles mees, et naisel on arvatavasti insult, kirjutas Põhjarannik.

26-aastane naine suri sama päeva hilisõhtul haiglas ning hilisem ekspertiis selgitas, et põhjuseks oli peksmisest saadud peavigastus, mis oli tekitatud tömbi kõva esemega, ilmselt siis lõikelauaga.