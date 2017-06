Suur tabel: milliseid nimekaime on Eestis kõige rohkem?

Tabelis on toodud nimekaimud, keda on Eestis vähemalt 20.

Tulemused näitasid, et nii naiste kui ka meeste nimede tabelis troonisid ülekaalukalt venepärased nimed. Nii olid 11 kõige levinumat nimekaimu naiste seas perekonnanimega Ivanova. Kõige levinum nimekaim naiste nimede seas oli Tatjana Ivanova ja meeste seas Aleksandr Ivanov.

Eesti nimedest olid levinumad Andres Tamm – sellenimelisi isikuid on Eestis koguni 46. Samuti elab Eestis 34 Tiiu Tamme, mis on kõige levinum eestipärane naise ees- ja perekonnanimi.

Statistikaameti vanemanalüütik Alis Tammur ütles, et Eestis ongi teiste riikidega võrreldes väga suur erinevate perekonnanimede arv. Näiteks on Eestis 23 000 erinevat perekonnanime, mida kannab vaid 5–15 inimest, kes on alla 50 aasta vanad ehk võiksid oma nime edasi kanda.

Statistikaameti nimede statistika rakendusest saab nüüd lisaks populaarsematele eesnimedele infot ka enimlevinud perekonnanimede kohta.

Rahvastikuregistri 2017. aasta 1. jaanuari seisuga on Eestis kõige rohkem perekonnanime Tamm kandjaid, keda on rahvastikus ligi 5300. Järgnevad Saar (ligi 4500), Mägi (ligi 3700) ja Sepp (üle 3600).

Levinumate perekonnanimede hulgas on erinevates kirjaviisides puid, loomi, maastikuvorme, metsaliike ja ameteid. Perekonnanimed, mille kandjaid on rahvastikus 2000–3000, on leviku järjekorralt järgmised: Kask, Ivanova, Ivanov, Kukk, Ilves, Rebane ja Pärn.